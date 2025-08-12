Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пять совпадений в истории, которые пугают больше любого триллера

Убийства Линкольна и Кеннеди совпали по ключевым обстоятельствам спустя век
3:04
Наука

История полна странных и пугающе точных совпадений, которые словно бросают вызов логике. Одни можно списать на удачное предугадывание, другие же оставляют ощущение, что за ними стоит нечто большее.

Титаник и айсберг
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Титаник и айсберг

1. "Титаник" и книга-пророчество

В 1898 году Морган Робертсон написал повесть "Тщета, или крушение "Титана”". В ней "непотопляемый" лайнер сталкивался с айсбергом в холодную апрельскую ночь, и спасательных шлюпок на нём не хватало — точь-в-точь как на "Титанике" в 1912-м. Разница — 14 лет и другое название судна. Скептики уверены, что автор просто знал тенденции судостроения, но совпадения до сих пор выглядят зловеще.

2. Линкольн и Кеннеди — параллели через век

  • Избраны в Конгресс с разницей ровно в 100 лет: 1846 и 1946.

  • Стали президентами также с вековым интервалом: 1860 и 1960.

  • Оба убиты в пятницу, выстрелом в голову, при жёнах.

  • Секретарь Линкольна носил фамилию Кеннеди, у Кеннеди — фамилию Линкольн.

  • Оба преемника — Джонсон, рождённые с разницей в 100 лет.

Случайность или закономерность — историки спорят до сих пор.

3. Предсказанная гибель Франца Фердинанда

В 1913 году в Сербии выпустили открытку с изображением убийства человека, очень похожего на эрцгерцога, в автомобиле, почти идентичном реальному. Год спустя, в 1914-м, в Сараево его застрелили. А номер машины — A III 118 — подозрительно напоминает дату окончания Первой мировой: 11.11.18.

4. Две жертвы одной даты при строительстве плотины Гувера

Первая смерть на проекте — инженер Дж. Г. Тирни, утонувший 20 декабря 1922 года. Последняя — его сын, Патрик, погибший ровно 13 лет спустя, 20 декабря 1935-го. Один день, один проект, одна семья.

5. Проклятие гробницы Тамерлана

19 июня 1941 года археологи вскрыли могилу Тамерлана и нашли надпись: "Кто потревожит мою могилу, выпустит завоевателя, более ужасного, чем я". Через два дня началась операция "Барбаросса" — нападение на СССР. В 1942 году останки перезахоронили, и вскоре Красная армия перешла в наступление, выиграв Сталинградскую битву.

Почему это пугает

Каждое из этих совпадений можно объяснить случайностью. Но их точность, символичность и хронологическая синхронность заставляют задуматься: мир хаотичен или за ним всё же стоит невидимый порядок?

Уточнения

Джон Фицджералд Ке́ннеди (англ. John Fitzgerald Kennedy, известный также как JFK (Джей-Эф-Кей); 29 мая 1917, Бруклайн, штат Массачусетс, США — 22 ноября 1963, Даллас, штат Техас, США) — американский политический и государственный деятель, 35-й президент США (1961—1963) от Демократической партии.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
