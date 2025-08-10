Новое исследование: аномалия под Нью-Гэмпширом связана с разделением Гренландии и Северной Америки

Согласно результатам нового исследования, под территорией Нью-Гэмпшира скрывается огромный массив чрезвычайно раскаленной горной породы.

Фото: commons.wikimedia.org by Hohum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Appalachians NC BLRI9242

Предполагается, что именно этот массив способствует сохранению Аппалачских гор. Однако, эта структура медленно перемещается и, по прогнозам, достигнет области Нью-Йорка примерно через 15 миллионов лет.

Эта горячая каменная масса, известная как Северо-Аппалачская аномалия (САА), располагается на глубине около 200 километров под горной цепью Новой Англии. Ее ширина варьируется от 350 до 400 километров. Находясь в астеносфере, полурасплавленном слое верхней мантии Земли, она представляет собой тепловую аномалию из-за своей более высокой температуры по сравнению с окружающей средой.

Состав пород в этой зоне земных недр является необычным. Ранее предполагалось, что они сформировались в период отделения Североамериканского континента от северо-западной Африки, произошедшего 180 миллионов лет назад.

Однако новое исследование, опубликованное в журнале Geology 29 июля, предполагает связь аномалии с разделением Гренландии и Северной Америки, которое произошло 80 миллионов лет назад.

Перемещаясь со скоростью 20 километров за миллион лет, термальная аномалия прошла около 1800 километров от места своего зарождения, которым является разрыв земной коры в районе моря Лабрадор между Канадой и Гренландией.

По мнению ведущего автора исследования, профессора наук о Земле Тома Гернона, эта горячая каменная масса долгое время оставалась загадкой для геологов Северной Америки.

Вместо этого, каменная глыба может объяснить, почему древние горы, такие как Аппалачи, не подверглись разрушению так сильно, как ожидалось.

Изучение данной аномалии поможет ученым лучше понять другие подобные геологические образования по всему миру, а также их влияние на поверхность Земли, пишет CNN.

Уточнения

Аппала́чи (англ. Appalachian Mountains) — горная система на востоке Северной Америки, в США и Канаде. Длина — 2400 км.



