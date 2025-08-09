Секретная цифра: вот сколько энергии ЦОД отнимают у стран

Центры обработки данных растут как грибы: их влияние на рынок электроэнергии

Неуклонный рост потребности в вычислительных мощностях стимулирует беспрецедентное расширение сектора центров обработки данных (ЦОД), и эта тенденция, по всей видимости, сохранится в будущем.

Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина у компьютера

Ожидается, что к 2028 году, в связи с расширением использования искусственного интеллекта (ИИ), ЦОД будут потреблять до 12% всей электроэнергии в США. В других странах мира наблюдаются многомиллиардные инвестиции, направленные на создание инфраструктуры для обеспечения независимости в сфере ИИ, что требует непрерывной работы ЦОД.

По данным Международного энергетического агентства, доля, которую центры обработки данных занимают в общем энергопотреблении различных регионов, представлена на диаграмме, подготовленной Дороти Нойфельд из Visual Capitalist.

Лидирующую позицию по потреблению энергии ЦОД занимает Америка, где на них приходится 8,9% от общего объема потребления электроэнергии.

В штате Вирджиния на долю ЦОД приходится 26% от общего потребления электроэнергии, что почти втрое превышает средний показатель по стране. В связи с растущим спросом, крупнейшая энергетическая компания штата планирует подключить 15 новых ЦОД в текущем году.

Крупные технологические компании направляют значительные инвестиции в развитие мощных центров обработки данных и в обеспечение их энергоснабжения, в особенности, отмечается рост спроса на ядерную энергию, достигающий рекордных за последние десятилетия показателей.

Для сравнения, в Европейском союзе на ЦОД приходится 4,8% от общего энергопотребления, а в Китае — 2,3%, сообщает Zero Hedge.

