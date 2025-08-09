Почему ваша память ухудшается? Ответ может быть в литии, скрытом в еде

Влияние лития на мозг: новое исследование выявило связь с Альцгеймером и старением

Наука

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, утверждает, что литий, обычно используемый как стабилизатор настроения, является естественным элементом, присутствующим в организме человека и необходимым для клеточной функции, подобно витаминам и минералам.

Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мозг

Группа ученых из Гарварда и университета Раш провела эксперименты на мышах, в ходе которых было установлено, что недостаток лития в рационе усиливает воспаление и ускоряет старение мозга. У мышей с предрасположенностью к болезни Альцгеймера дефицит лития приводил к более быстрому образованию амилоидных бляшек, скоплению белков и ухудшению памяти.

Ученые обнаружили механизм, согласно которому литий накапливается в бета-амилоидных бляшках при болезни Альцгеймера, что делает его недоступным для микроглии, клеток, ответственных за удаление этих отложений. Этот процесс создает порочный круг, в котором бляшки накапливают все больше лития, что затрудняет очищение мозга.

Исследователи также экспериментировали с соединениями лития, такими как литий-оротат, которые не связываются с бета-амилоидами. При введении мышам с болезнью Альцгеймера наблюдалось уменьшение бляшек и улучшение памяти и обучаемости.

Ученые подчеркивают, что не следует принимать добавки лития без консультации с врачом, поскольку эксперименты проводились только на мышах. Концентрация лития в организме человека в нормальном состоянии значительно ниже, чем дозировки, используемые для лечения биполярного расстройства.

Это открытие подтверждается более ранними исследованиями: датское исследование 2017 года выявило связь между более высоким содержанием лития в питьевой воде и снижением заболеваемости деменцией, а британское исследование 2022 года показало, что пациенты, принимающие литий, реже сталкиваются с диагнозом болезни Альцгеймера.

Также было установлено, что уровень лития в мозге и крови пациентов с болезнью Альцгеймера ниже, чем у людей с нормальной функцией мозга. У мышей, потребление лития которых было снижено на 50%, быстро развивалась болезнь Альцгеймера с характерными поражениями мозга.

Основными источниками лития в рационе являются листовые овощи, орехи, бобовые и некоторые специи, такие как куркума и тмин. Некоторые минеральные воды также могут быть источником лития, пишет CNN.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915). Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера — редкая форма заболевания. По состоянию на 2006 год общемировая заболеваемость оценивалась в 26,6 млн человек, а к 2050 году число больных может вырасти вчетверо.



