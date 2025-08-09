Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты: собаки могут грустить из-за болезни, одиночества или скуки
Сомнолог Дорохов назвал ошибки, мешающие полноценно высыпаться
Полезные советы: рассказываем, как проверить яйца на свежесть
Учёные из Женевского университета обнаружили новый механизм модуляции сенсорных сигналов в мозге
Медвежий ползок: фитнес-эксперты рекомендуют это упражнение для похудения и тонуса мышц
Паспорт гражданина Сингапура предоставляет безвизовый доступ в 193 страны — рейтинг Henley
Спитый кофе: универсальное средство для вашего сада и огорода
Бюджетная чистка посуды: пищевая сода против жира и налёта
Росатом и Казахстан обсудили кооперацию при строительстве первой АЭС

Почему ваша память ухудшается? Ответ может быть в литии, скрытом в еде

Влияние лития на мозг: новое исследование выявило связь с Альцгеймером и старением
2:40
Наука

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, утверждает, что литий, обычно используемый как стабилизатор настроения, является естественным элементом, присутствующим в организме человека и необходимым для клеточной функции, подобно витаминам и минералам.

Мозг
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мозг

Группа ученых из Гарварда и университета Раш провела эксперименты на мышах, в ходе которых было установлено, что недостаток лития в рационе усиливает воспаление и ускоряет старение мозга. У мышей с предрасположенностью к болезни Альцгеймера дефицит лития приводил к более быстрому образованию амилоидных бляшек, скоплению белков и ухудшению памяти.

Ученые обнаружили механизм, согласно которому литий накапливается в бета-амилоидных бляшках при болезни Альцгеймера, что делает его недоступным для микроглии, клеток, ответственных за удаление этих отложений. Этот процесс создает порочный круг, в котором бляшки накапливают все больше лития, что затрудняет очищение мозга.

Исследователи также экспериментировали с соединениями лития, такими как литий-оротат, которые не связываются с бета-амилоидами. При введении мышам с болезнью Альцгеймера наблюдалось уменьшение бляшек и улучшение памяти и обучаемости.

Ученые подчеркивают, что не следует принимать добавки лития без консультации с врачом, поскольку эксперименты проводились только на мышах. Концентрация лития в организме человека в нормальном состоянии значительно ниже, чем дозировки, используемые для лечения биполярного расстройства.

Это открытие подтверждается более ранними исследованиями: датское исследование 2017 года выявило связь между более высоким содержанием лития в питьевой воде и снижением заболеваемости деменцией, а британское исследование 2022 года показало, что пациенты, принимающие литий, реже сталкиваются с диагнозом болезни Альцгеймера.

Также было установлено, что уровень лития в мозге и крови пациентов с болезнью Альцгеймера ниже, чем у людей с нормальной функцией мозга. У мышей, потребление лития которых было снижено на 50%, быстро развивалась болезнь Альцгеймера с характерными поражениями мозга.

Основными источниками лития в рационе являются листовые овощи, орехи, бобовые и некоторые специи, такие как куркума и тмин. Некоторые минеральные воды также могут быть источником лития, пишет CNN.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915). Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера — редкая форма заболевания. По состоянию на 2006 год общемировая заболеваемость оценивалась в 26,6 млн человек, а к 2050 году число больных может вырасти вчетверо.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Учёные из России и США выяснили: скифы не имели общего этнического происхождения
Наука и техника
Учёные из России и США выяснили: скифы не имели общего этнического происхождения Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
2H включают на асфальте, 4H — на просёлке, 4L — в грязи и на подъёме
Патологоанатом раскрыл новые подробности смерти Мэрилин Монро через 63 года
Отёки и варикоз могут быть признаками ХВН — лечение включает компрессионную терапию и процедуры
Сладкая каша из деревенской тыквы: простое и вкусное блюдо
Автомобилистам напомнили, как бензин низкого качества вредит двигателю
Остров Майро в Карибском море восстанавливается после урагана
Экстренная разблокировка стиральной машины: как открыть дверцу вручную
Власти Саньи увеличат производство тропических фруктов на 100 млн юаней — газета Hainan Ribao
Дьявольский пресс: упражнение, которое подтягивает грудь и формирует тело
Парафинотерапия для рук: домашний рецепт, который работает не хуже салона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.