Сенсация на Марсе: коралловые камни открывают новую главу в истории Красной планеты

В кратере Гейла, обширной впадине ударного происхождения на Марсе, был обнаружен небольшой, светлый, подвергшийся эрозии образец породы размером около 2,5 сантиметров (примерно 1 дюйм). Этот объект, зафиксированный телескопической камерой на монохромном изображении, вызвал интерес, хотя и не является уникальной находкой.

Фото: ESO by G. Hudepohl, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Прототип марсохода

Камера Remote Micro Imager марсохода Curiosity запечатлела крупный план скалы на Марсе, напоминающей коралл. NASA и другие научные организации предоставили эти черно-белые изображения.

Ранее сообщалось, что аналогичная камера Curiosity фиксировала похожие объекты, что может свидетельствовать о присутствии воды на планете в прошлом.

По мнению NASA, эти образования сформировались миллиарды лет назад, когда на Красной планете была жидкая вода. Вода, содержащая растворенные минералы, проникала в трещины в скалах, а затем испарялась, оставляя затвердевшие минералы. Этот процесс, распространенный и на Земле, привел к образованию на Марсе причудливых форм, в том числе камня в форме цветка.

Порода, напоминающая коралл, указывает на то, что в прошлом на Марсе была вода, которая переносила растворенные минералы в трещины породы, а затем испарилась, оставив затвердевшие минералы, как заявили в NASA.

Эти открытия дают основания полагать, что на Марсе могла существовать жизнь.

Летом марсоход Curiosity обнаружил геологическую структуру, напоминающую паутину, с узором из гребней.

Подобно коралловым рифам, эти "паутины" свидетельствуют о присутствии воды на Марсе в прошлом, которая впоследствии затвердела.

Полученные изображения и данные ставят новые вопросы о том, как менялась поверхность Марса миллиарды лет назад, говорится в заявлении NASA.

Когда-то на Красной планете были реки, озера и, возможно, океан. Со временем вода исчезла, и планета превратилась в холодную пустыню, какой мы ее знаем сегодня.

Структуры показывают, что даже в период высыхания под землей оставалась вода, что привело к наблюдаемым изменениям, пишет nypost.

Уточнения

Марсохо́д — планетоход, передвигающийся по поверхности Марса. Мягкая посадка марсоходов осуществляется с помощью спускаемых аппаратов.



