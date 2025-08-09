Сенсация на Марсе: коралловые камни открывают новую главу в истории Красной планеты

В кратере Гейла, обширной впадине ударного происхождения на Марсе, был обнаружен небольшой, светлый, подвергшийся эрозии образец породы размером около 2,5 сантиметров (примерно 1 дюйм). Этот объект, зафиксированный телескопической камерой на монохромном изображении, вызвал интерес, хотя и не является уникальной находкой.
Камера Remote Micro Imager марсохода Curiosity запечатлела крупный план скалы на Марсе, напоминающей коралл. NASA и другие научные организации предоставили эти черно-белые изображения.
Ранее сообщалось, что аналогичная камера Curiosity фиксировала похожие объекты, что может свидетельствовать о присутствии воды на планете в прошлом.
По мнению NASA, эти образования сформировались миллиарды лет назад, когда на Красной планете была жидкая вода. Вода, содержащая растворенные минералы, проникала в трещины в скалах, а затем испарялась, оставляя затвердевшие минералы. Этот процесс, распространенный и на Земле, привел к образованию на Марсе причудливых форм, в том числе камня в форме цветка.
Порода, напоминающая коралл, указывает на то, что в прошлом на Марсе была вода, которая переносила растворенные минералы в трещины породы, а затем испарилась, оставив затвердевшие минералы, как заявили в NASA.
Эти открытия дают основания полагать, что на Марсе могла существовать жизнь.
Летом марсоход Curiosity обнаружил геологическую структуру, напоминающую паутину, с узором из гребней.
Подобно коралловым рифам, эти "паутины" свидетельствуют о присутствии воды на Марсе в прошлом, которая впоследствии затвердела.
Полученные изображения и данные ставят новые вопросы о том, как менялась поверхность Марса миллиарды лет назад, говорится в заявлении NASA.
Когда-то на Красной планете были реки, озера и, возможно, океан. Со временем вода исчезла, и планета превратилась в холодную пустыню, какой мы ее знаем сегодня.
Структуры показывают, что даже в период высыхания под землей оставалась вода, что привело к наблюдаемым изменениям, пишет nypost.
Марсохо́д — планетоход, передвигающийся по поверхности Марса. Мягкая посадка марсоходов осуществляется с помощью спускаемых аппаратов.
