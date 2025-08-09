Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты рассказали, какой материал лучше выбрать для дачного домика9999
Тульский винокуренный завод сменил владельца
Toyota Camry, Octavia и Vesta вошли в топ авто, которые быстро перепродаются
Облачная дорога Стельвио: как преодолеть 70 поворотов и насладиться живописными пейзажами
Кабачки с фаршем: секрет неповторимого вкуса раскрыт – простой рецепт для всей семьи
Темп в 100 шагов в минуту улучшает выносливость у ослабленных пожилых людей — данные из Чикагского университета
Вот как выбрать ковёр, чтобы комната казалась просторнее
Секрет японок: массаж, который возвращает коже упругость
Голубая кровь мечехвостов используется для проверки вакцин на безопасность

Сенсация на Марсе: коралловые камни открывают новую главу в истории Красной планеты

Curiosity обнаружил камни в виде кораллов на Марсе: что говорят учёные в NASA
2:22
Наука

В кратере Гейла, обширной впадине ударного происхождения на Марсе, был обнаружен небольшой, светлый, подвергшийся эрозии образец породы размером около 2,5 сантиметров (примерно 1 дюйм). Этот объект, зафиксированный телескопической камерой на монохромном изображении, вызвал интерес, хотя и не является уникальной находкой.

Прототип марсохода
Фото: ESO by G. Hudepohl, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Прототип марсохода

Камера Remote Micro Imager марсохода Curiosity запечатлела крупный план скалы на Марсе, напоминающей коралл. NASA и другие научные организации предоставили эти черно-белые изображения.

Ранее сообщалось, что аналогичная камера Curiosity фиксировала похожие объекты, что может свидетельствовать о присутствии воды на планете в прошлом.

По мнению NASA, эти образования сформировались миллиарды лет назад, когда на Красной планете была жидкая вода. Вода, содержащая растворенные минералы, проникала в трещины в скалах, а затем испарялась, оставляя затвердевшие минералы. Этот процесс, распространенный и на Земле, привел к образованию на Марсе причудливых форм, в том числе камня в форме цветка.

Порода, напоминающая коралл, указывает на то, что в прошлом на Марсе была вода, которая переносила растворенные минералы в трещины породы, а затем испарилась, оставив затвердевшие минералы, как заявили в NASA.

Эти открытия дают основания полагать, что на Марсе могла существовать жизнь.

Летом марсоход Curiosity обнаружил геологическую структуру, напоминающую паутину, с узором из гребней.

Подобно коралловым рифам, эти "паутины" свидетельствуют о присутствии воды на Марсе в прошлом, которая впоследствии затвердела.

Полученные изображения и данные ставят новые вопросы о том, как менялась поверхность Марса миллиарды лет назад, говорится в заявлении NASA.

Когда-то на Красной планете были реки, озера и, возможно, океан. Со временем вода исчезла, и планета превратилась в холодную пустыню, какой мы ее знаем сегодня.

Структуры показывают, что даже в период высыхания под землей оставалась вода, что привело к наблюдаемым изменениям, пишет nypost.

Уточнения

Марсохо́д — планетоход, передвигающийся по поверхности Марса. Мягкая посадка марсоходов осуществляется с помощью спускаемых аппаратов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Наука и техника
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры Аудио 
Популярное
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё

А что, если мы живём внутри чёрной дыры? Гипотеза, которую обсуждают учёные, объясняет загадки Вселенной — и заставляет пересмотреть саму реальность.

Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Динозавров уничтожил не огонь: раскрыт настоящий механизм вымирания
Динозавров уничтожил не огонь: раскрыт настоящий механизм вымирания
Последние материалы
Специалисты рассказали, какой материал лучше выбрать для дачного домика9999
Тульский винокуренный завод сменил владельца
Toyota Camry, Octavia и Vesta вошли в топ авто, которые быстро перепродаются
Curiosity обнаружил камни в виде кораллов на Марсе: что говорят учёные в NASA
Облачная дорога Стельвио: как преодолеть 70 поворотов и насладиться живописными пейзажами
Кабачки с фаршем: секрет неповторимого вкуса раскрыт – простой рецепт для всей семьи
Темп в 100 шагов в минуту улучшает выносливость у ослабленных пожилых людей — данные из Чикагского университета
Вот как выбрать ковёр, чтобы комната казалась просторнее
Секрет японок: массаж, который возвращает коже упругость
Голубая кровь мечехвостов используется для проверки вакцин на безопасность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.