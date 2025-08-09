Галилейское море покраснело: жители в панике, но учёные успокаивают

Загадочное явление произошло на Галилейском море: его воды приобрели насыщенный багровый оттенок, вызвав беспокойство у местных жителей, увидевших в этом зловещее предзнаменование.
Изумленные очевидцы наблюдали, как алые волны накатывают на берег, проводя параллели между этим пугающим изменением и десятью казнями, обрушенными Богом на египтян в библейской истории об Исходе. Согласно священному писанию, гнев Божий проявился в том, что посох Моисея, по велению свыше, коснулся вод Нила, превратив их в кровь в знак божественного суда.
Апокалиптическое зрелище вызвало бурные обсуждения в социальных сетях, где многие увидели в этом признак приближающегося конца света. Однако ученые поспешили предложить менее мистическое объяснение.
Министерство охраны окружающей среды Израиля сообщило, что изменение цвета, произошедшее в этом месяце, вызвано цветением зеленых водорослей в пресноводном озере. Под воздействием яркого солнечного света в них накапливается естественный пигмент, окрашивающий воду в красный цвет.
Представители власти подчеркивают, что этот пигмент не представляет опасности, и анализы показали, что вода безопасна для купания, несмотря на ее тревожный оттенок. Исследования, проведенные в Кинеретской исследовательской лаборатории, подтвердили безвредность водорослей в пострадавших районах и отсутствие рисков для здоровья или аллергических реакций у тех, кто контактировал с водой, пишет Daily Mail
Тивериа́дское озеро в евангельском контексте более известное как Галиле́йское море или Геннисаре́тское озеро, а в древнем Израиле и во многих современных источниках по Израилю — как озеро Кине́рет (ивр. ים כנרת, «ям Кинне́рет», причём ям означает «море»; араб. بحيرة طبريا, «Бухайрат-Табария», «Бахр-Табария») — пресноводное озеро на северо-востоке Израиля.
