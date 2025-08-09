Галилейское море покраснело: жители в панике, но учёные успокаивают

Кровавое море: учёные объяснили изменение цвета вод Галилеи

Загадочное явление произошло на Галилейском море: его воды приобрели насыщенный багровый оттенок, вызвав беспокойство у местных жителей, увидевших в этом зловещее предзнаменование.

Фото: commons.wikimedia.org by Drevo61, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вода

Изумленные очевидцы наблюдали, как алые волны накатывают на берег, проводя параллели между этим пугающим изменением и десятью казнями, обрушенными Богом на египтян в библейской истории об Исходе. Согласно священному писанию, гнев Божий проявился в том, что посох Моисея, по велению свыше, коснулся вод Нила, превратив их в кровь в знак божественного суда.

Апокалиптическое зрелище вызвало бурные обсуждения в социальных сетях, где многие увидели в этом признак приближающегося конца света. Однако ученые поспешили предложить менее мистическое объяснение.

Министерство охраны окружающей среды Израиля сообщило, что изменение цвета, произошедшее в этом месяце, вызвано цветением зеленых водорослей в пресноводном озере. Под воздействием яркого солнечного света в них накапливается естественный пигмент, окрашивающий воду в красный цвет.

Представители власти подчеркивают, что этот пигмент не представляет опасности, и анализы показали, что вода безопасна для купания, несмотря на ее тревожный оттенок. Исследования, проведенные в Кинеретской исследовательской лаборатории, подтвердили безвредность водорослей в пострадавших районах и отсутствие рисков для здоровья или аллергических реакций у тех, кто контактировал с водой, пишет Daily Mail

Уточнения

Тивериа́дское озеро в евангельском контексте более известное как Галиле́йское море или Геннисаре́тское озеро, а в древнем Израиле и во многих современных источниках по Израилю — как озеро Кине́рет (ивр. ים כנרת‎, «ям Кинне́рет», причём ям означает «море»; араб. بحيرة طبريا‎, «Бухайрат-Табария», «Бахр-Табария») — пресноводное озеро на северо-востоке Израиля.



