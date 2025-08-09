Похолодание неизбежно? Учёные раскрывают трагическую судьбу Гольфстрима

Daily Mail: Гольфстрим смещается быстрее, чем считалось ранее

Изменение климата может привести к тому, что Гольфстрим, играющий ключевую роль в регуляции климата, исчезнет гораздо быстрее, чем считалось ранее. Существует опасность приближения к точке невозврата, после которой полное прекращение течения станет неизбежным.

Фото: nasa.gov by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гольфстрим

Согласно исследованиям британских ученых, Гольфстрим, будучи частью глобальной системы океанических течений, сместился к северу еще 300 лет назад. Это свидетельствует о том, что ослабление течения началось задолго до промышленной революции, примерно на 200 лет раньше, чем предполагалось.

Гольфстрим — мощное океаническое течение, транспортирующее теплые поверхностные воды из Мексиканского залива через Атлантику к Европе, поддерживает умеренный климат в Северной и Западной Европе.

Если Гольфстрим прекратит свое существование, Европу может ожидать резкое похолодание, сравнимое с сюжетом фильма-катастрофы "Послезавтра", где Темза замерзает, а здания покрываются снегом.

Новое исследование, проведенное учеными из Саутгемптонского и Даремского университетов, показывает, что Гольфстрим является лишь частью более крупной системы течений, известной как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОК), которая ослабевает из-за климатических изменений.

АМОК, называемая "океаническим конвейером", переносит теплую соленую воду от тропиков в Северное полушарие, обеспечивая умеренный климат в Европе и на восточном побережье США. Замедление АМОК приводит к смещению Гольфстрима на север.

Если замедление АМОК достигнет критической отметки, Северную Европу ожидает экстремальное похолодание до 15°C, в то время как в тропиках и субтропиках усилится интенсивность осадков и погодных явлений, сообщает Daily Mail.

