У них своя правда: умные часы ‘видят’ ваш стресс иначе

Guardian: эксперимент раскрыл слабую связь между данными умных часов и реальным стрессом
3:37
Наука

Смарт-часы не всегда точно определяют уровень стресса, иногда ошибочно принимая волнение за переутомление.

Умные часы на руке
Фото: Wikipedia by Luca Bravo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умные часы на руке

Ученые обнаружили слабую взаимосвязь между уровнем стресса, зарегистрированным смарт-часами, и субъективным восприятием стресса участниками. Корреляция с усталостью была незначительной, а сном — более выраженной.

По словам Эйко Фрида, ведущего автора исследования, соответствие между показателями умных часов и самооценкой стресса было "практически нулевым".

Он пояснил, что это объясняется тем, что часы измеряют частоту сердечных сокращений, которая подвержена влиянию не только стресса, но и других эмоций, таких как возбуждение или радость.

Фрид привел примеры, когда его часы Garmin ошибочно сообщали о стрессе во время тренировок и при эмоциональном разговоре с другом.

"Полученные результаты заставляют задуматься о том, что носимые устройства могут и не могут рассказать о нашем психическом состоянии", — отметил Фрид, подчеркнув, что смарт-часы являются потребительскими, а не медицинскими устройствами, и к их показаниям следует относиться с осторожностью.

Фрид также отметил, что, несмотря на научные исследования, направленные на поиск физиологических индикаторов эмоциональных состояний, большинство из них недостаточно точны, поскольку позитивные и негативные эмоции могут иметь схожие проявления.

В ходе исследования, проведенного Фридом и его командой из Лейденского университета, 800 молодых людей в течение трех месяцев носили часы Garmin vivosmart 4, фиксирующие уровень стресса, усталости и сна. Участники также четыре раза в день сообщали о своих ощущениях, и эти данные сравнивались.

Результаты показали, что у большинства участников показатели стресса на часах не изменялись при самооценке чувства стресса. При этом, в четверти случаев умные часы показывали стресс или расслабление, в то время как участники сообщали об обратном.

Связь с усталостью, оцениваемой Garmin как "энергия тела", была слабее, чем со сном. Компания Garmin не раскрывает алгоритм расчета "энергии тела", но, по мнению Фрида, он основан на комбинации пульса и активности.

Взаимосвязь со сном была более значимой, хотя Фрид отметил, что этот показатель отражает продолжительность сна, а не его качество.

У двух третей участников исследования была выявлена связь между данными Garmin и самоотчетами. В тех случаях, когда участники сообщали об улучшении сна, Garmin регистрировал увеличение продолжительности сна примерно на два часа.

Исследование направлено на создание системы раннего выявления депрессии с помощью носимых устройств, позволяющей пользователям начать профилактическое лечение до наступления кризиса.

Снижение активности может быть прогностическим фактором, хотя Фрид не смог установить, связано ли это с защитным эффектом физических упражнений или с ухудшением самочувствия по мере развития депрессии.

Маргарита Панайотоу, исследовательница из Манчестерского университета, подчеркнула важность понимания потенциала и ограничений данных с носимых устройств, отметив, что они не всегда отражают объективную реальность и должны интерпретироваться в контексте индивидуального восприятия и опыта, пишет Guardian.

Уточнения

Умные часы (англ. smart watch), также смартчасы или часофон — компьютеризированные наручные часы с расширенной функциональностью (кроме стандартного слежения за временем), часто сравнимой со смартфонами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
А что, если мы живём внутри чёрной дыры? Гипотеза, которую обсуждают учёные, объясняет загадки Вселенной — и заставляет пересмотреть саму реальность.

