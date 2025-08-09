Гигантские лопасти длиной 153 метра отправлены в моря: как они изменят энергетику?

Из порта Яньтай отправили гигантские лопасти длиной 153 метра — они станут частью морской ветряной турбины мощностью 26 МВт, разработанной Dongfang Electric Corporation. Это рекордный проект, который может изменить мировой рынок возобновляемой энергетики.
В вертикальном положении лопасти выше Великой пирамиды в Гизе и почти сравнимы с высотой монумента Вашингтона.
Предыдущий рекорд — 147 метров — принадлежал модели Goldwind, но Dongfang уверенно его превзошла.
Одна такая установка способна производить до 68 млн кВт·ч в год — этого хватит почти для 40 000 домов.
Параллельно Dongfang совместно с China Huaneng Group создала самую мощную в мире плавучую турбину прямого привода на 17 МВт с ротором диаметром 262 м, занимающим площадь 7,5 футбольных полей.
Dongfang, прежде занимавшая скромные позиции в оффшорной ветроэнергетике Китая, сегодня активно укрепляет лидерство.
Успех финальных усталостных испытаний станет ключом к коммерческому запуску. Масштабные турбины позволяют снижать себестоимость энергии, но требуют сложного обслуживания и бережного отношения к морским экосистемам.
Будущее ветроэнергетики во многом зависит от того, смогут ли такие гиганты стать массовым решением для зелёной энергетики.
Возобновля́емая эне́ргия - энергия из энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми по человеческим масштабам. Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов или возобновляемых органических ресурсов и предоставлении для технического применения.
