Гигантские лопасти длиной 153 метра отправлены в моря: как они изменят энергетику?

Лопасти выше пирамид: в Китае создают энергетического гиганта
Наука

Из порта Яньтай отправили гигантские лопасти длиной 153 метра — они станут частью морской ветряной турбины мощностью 26 МВт, разработанной Dongfang Electric Corporation. Это рекордный проект, который может изменить мировой рынок возобновляемой энергетики.

вветряные турбины
Фото: commons.wikimedia.org by Spielvogel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
вветряные турбины

Турбина, выше пирамид

В вертикальном положении лопасти выше Великой пирамиды в Гизе и почти сравнимы с высотой монумента Вашингтона.

Предыдущий рекорд — 147 метров — принадлежал модели Goldwind, но Dongfang уверенно его превзошла.

Энергия для тысяч домов

Одна такая установка способна производить до 68 млн кВт·ч в год — этого хватит почти для 40 000 домов.

Параллельно Dongfang совместно с China Huaneng Group создала самую мощную в мире плавучую турбину прямого привода на 17 МВт с ротором диаметром 262 м, занимающим площадь 7,5 футбольных полей.

Технические параметры

  • Высота турбины: 185 м
  • Диаметр ротора: 310 м
  • Площадь ометания: 53 000 м²

Вызовы и перспективы

Dongfang, прежде занимавшая скромные позиции в оффшорной ветроэнергетике Китая, сегодня активно укрепляет лидерство.

Успех финальных усталостных испытаний станет ключом к коммерческому запуску. Масштабные турбины позволяют снижать себестоимость энергии, но требуют сложного обслуживания и бережного отношения к морским экосистемам.

Будущее ветроэнергетики во многом зависит от того, смогут ли такие гиганты стать массовым решением для зелёной энергетики.

Уточнения

Возобновля́емая эне́ргия - энергия из энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми по человеческим масштабам. Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов или возобновляемых органических ресурсов и предоставлении для технического применения.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
