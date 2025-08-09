Космостная тайна раскрыта: как кометная пыль могла изменить климат Земли навсегда

12 900 лет назад с Землёй могло произойти это: в океане нашли следы космической катастрофы

Наука

Учёные нашли новые косвенные доказательства того, что в начале позднего дриаса — резкого похолодания на Земле — атмосферу могла заполнить пыль от разрушившейся кометы.

Фото: commons.wikimedia.org by Earth Science and Remote Sensing Unit, Космический центр имени Линдона Джонсона, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Планета Земля

Внезапная "импактная зима"

Примерно 12 900 лет назад температура в Северном полушарии за год упала на 10 °C, и похолодание длилось около 1200 лет.

"Количество кометной пыли в атмосфере было достаточно, чтобы вызвать кратковременную импактную зиму," — отмечает иследователь Владимир Целмович из Борокской геофизической обсерватории.

Две версии событий

Большинство исследователей связывают поздний дриас с поступлением талой пресной воды в океаны, что могло нарушить работу течений, переносящих тепло.

Другая гипотеза — взрыв крупной кометы, который поднял в атмосферу пылевую завесу и дестабилизировал ледяные щиты.

Что нашли в океанских кернах

В Баффиновом заливе команда обнаружила:

микрочастицы с высоким содержанием платины и иридия, характерных для космических тел;

металлические крошки, вероятно, из кометной пыли;

микросферулы земного происхождения с примесью внеземного материала.

Все находки датируются началом позднего дриаса.

Загадка без кратера

Прямого следа удара — кратера — пока нет. Возможно, произошёл "воздушный взрыв", когда метеор распадается в атмосфере.

Исследователи допускают, что эта комета могла быть предшественницей современного Тауридского метеорного потока.

Что дальше

Чтобы подтвердить гипотезу, учёные собираются исследовать керны из других районов и проверить, совпадает ли момент появления частиц с началом резкого похолодания.

Уточнения

Поздний дриас (также верхний, редко молодой (младший) — калька с англ. Younger Dryas, дриас III) — в позднеплейстоценовой геохронологии завершающий (12,7 — 11,6 ± 0,1 тыс. лет назад) этап последнего оледенения, за которым последовал тёплый пребореальный период голоцена. Назван по цветку дриада восьмилепестная, характерному для холодных климатических зон.

