Космостная тайна раскрыта: как кометная пыль могла изменить климат Земли навсегда

Учёные нашли новые косвенные доказательства того, что в начале позднего дриаса — резкого похолодания на Земле — атмосферу могла заполнить пыль от разрушившейся кометы.
Примерно 12 900 лет назад температура в Северном полушарии за год упала на 10 °C, и похолодание длилось около 1200 лет.
"Количество кометной пыли в атмосфере было достаточно, чтобы вызвать кратковременную импактную зиму," — отмечает иследователь Владимир Целмович из Борокской геофизической обсерватории.
Большинство исследователей связывают поздний дриас с поступлением талой пресной воды в океаны, что могло нарушить работу течений, переносящих тепло.
Другая гипотеза — взрыв крупной кометы, который поднял в атмосферу пылевую завесу и дестабилизировал ледяные щиты.
В Баффиновом заливе команда обнаружила:
Все находки датируются началом позднего дриаса.
Прямого следа удара — кратера — пока нет. Возможно, произошёл "воздушный взрыв", когда метеор распадается в атмосфере.
Исследователи допускают, что эта комета могла быть предшественницей современного Тауридского метеорного потока.
Чтобы подтвердить гипотезу, учёные собираются исследовать керны из других районов и проверить, совпадает ли момент появления частиц с началом резкого похолодания.
Поздний дриас (также верхний, редко молодой (младший) — калька с англ. Younger Dryas, дриас III) — в позднеплейстоценовой геохронологии завершающий (12,7 — 11,6 ± 0,1 тыс. лет назад) этап последнего оледенения, за которым последовал тёплый пребореальный период голоцена. Назван по цветку дриада восьмилепестная, характерному для холодных климатических зон.
