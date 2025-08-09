Магнитный левитатор CF600: китайское чудо, которое разгонит вас до 600 км/ч — вот что скрыто за этим проектом

CF600 меняет правила: как Китай обошёл Японию в гонке скоростных поездов

На Всемирной конференции высокоскоростных железных дорог в Пекине главным событием стал дебют поезда магнитной левитации CF600 от CRRC Qingdao Sifang. Эта машина способна развивать скорость до 600 км/ч, паря над рельсами благодаря мощным электромагнитным полям. Отсутствие трения делает поезд тихим, плавным и энергоэффективным.

От идеи до реальности

Разработка полностью опирается на китайское ноу-хау, но вдохновлена немецким проектом Transrapid.

Германия так и не ввела его в массовую эксплуатацию из-за высокой стоимости, а Китай ещё в 2004 году запустил маглев на линии Шанхай-аэропорт Пудун, достигавший 430 км/ч. CF600 стал следующим шагом.

Цели и перспективы

Первый прототип появился в 2021 году, сейчас идёт активное тестирование. Власти планируют за пять лет построить линии, которые сократят время в пути, например, между Пекином и Шанхаем — с 5 до 2,5 часов.

Для этого уже создаются специальные тестовые участки, включая ночные испытания на скоростях до 500 км/ч.

Технологии будущего

Поезд сочетает колёсный ход на малых скоростях и магнитную левитацию при разгоне свыше 150 км/ч.

В конструкции применяются композиты, редкоземельные материалы, сверхпроводящие покрытия и интеллектуальные системы управления.

Конкуренция с Японией

Главный соперник Китая — японский L0 Series, достигший 603 км/ч в 2015 году. Однако проект Чуо Синкансэн в Японии сталкивается с географическими и финансовыми трудностями, а его запуск ожидается лишь в 2034 году.

Амбиции на будущее

Китай видит в CF600 не только транспорт, но и символ технологического лидерства. В перспективе CRRC планирует развивать маглев до 800 км/ч, что сделает перелёты на внутренних маршрутах почти ненужными.

Уточнения

Магнитная левитация — технология, метод подъёма объекта с помощью одного только магнитного поля. Магнитное давление используется для компенсации ускорения свободного падения или любых других ускорений.



"Синкансэ́н" (яп. 新幹線, "новая магистраль") — высокоскоростная сеть железных дорог в Японии, предназначенная для перевозки пассажиров между крупными городами страны. Принадлежит компании Japan Railways. Первая линия с 17 станциями протяжённостью 515 км, которые поезд преодолевал за два с половиной часа, была открыта между Осакой и Токио в октябре 1964 года, к летней Олимпиаде. Также поезда синкансэн называют "поезд-пуля".

