Мастер-класс от киберэксперта: как перехитрить телефонного афериста

В современном цифровом мире телефонные аферисты становятся все изобретательнее.
Эксперт в области кибербезопасности Дмитрий Артимович в беседе с Moneytimes.ru рекомендует: при возникновении малейших подозрений на мошенничество, оптимальным решением будет немедленное завершение разговора. По словам специалиста, конструктивный диалог с подобными личностями невозможен.
Первостепенным этапом защиты является способность выявлять признаки обмана. Злоумышленники могут применять разнообразные приемы: от дружелюбных вопросов до агрессивного напора. Артимович акцентирует внимание на том, что просьба назвать код из SMS является безоговорочным сигналом мошенничества. Необходимо проявлять бдительность и не поддаваться на провокации.
В случае, если вы все же вступили в беседу с мошенником, самым разумным будет прекратить ее. Эксперт допускает возможность подшучивания над ними, однако предостерегает, что это допустимо только для людей с устойчивой психикой, так как это может повлечь за собой поток нежелательных сообщений.
Основой защиты от телефонного мошенничества является информированность. Не позволяйте себя обмануть и помните: при возникновении любых сомнений, лучше сразу прервать разговор.
Провокация — вид психологической манипуляции, осуществляемой в интересах провокатора с целью побуждения оппонента к определённым действиям, влекущим для действующего лица негативные последствия.
Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.