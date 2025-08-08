Мастер-класс от киберэксперта: как перехитрить телефонного афериста

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эксперт: как избежать обмана по телефону
Наука

В современном цифровом мире телефонные аферисты становятся все изобретательнее.

Мужчина разочарован после мошенничества
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина разочарован после мошенничества

Эксперт в области кибербезопасности Дмитрий Артимович в беседе с Moneytimes.ru рекомендует: при возникновении малейших подозрений на мошенничество, оптимальным решением будет немедленное завершение разговора. По словам специалиста, конструктивный диалог с подобными личностями невозможен.

Как идентифицировать мошенника?

Первостепенным этапом защиты является способность выявлять признаки обмана. Злоумышленники могут применять разнообразные приемы: от дружелюбных вопросов до агрессивного напора. Артимович акцентирует внимание на том, что просьба назвать код из SMS является безоговорочным сигналом мошенничества. Необходимо проявлять бдительность и не поддаваться на провокации.

Что предпринять, если разговор уже начался?

В случае, если вы все же вступили в беседу с мошенником, самым разумным будет прекратить ее. Эксперт допускает возможность подшучивания над ними, однако предостерегает, что это допустимо только для людей с устойчивой психикой, так как это может повлечь за собой поток нежелательных сообщений.

Основой защиты от телефонного мошенничества является информированность. Не позволяйте себя обмануть и помните: при возникновении любых сомнений, лучше сразу прервать разговор.

Уточнения

Провокация — вид психологической манипуляции, осуществляемой в интересах провокатора с целью побуждения оппонента к определённым действиям, влекущим для действующего лица негативные последствия.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
