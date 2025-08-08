Триумф интеллекта: российские школьники покорили Китай на олимпиаде по ИИ

Школьники из России триумфально выступили на Международной олимпиаде по ИИ в Китае

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

На Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, проходившей в Китае, российская команда, представленная учащимися из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Уфы и Новосибирска, продемонстрировала выдающиеся результаты.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ за компьютерами

По информации из Telegram-канала главы РФПИ Кирилла Дмитриева, школьники из России завоевали шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали, передает "Царьград".

Дмитриев отметил, что подготовкой команды, объединившей учеников из различных городов, занимались эксперты Центрального университета совместно с МФТИ и специалистами Альянса в сфере ИИ.

Ранее Константин Малофеев, основатель Царьграда, подчеркивал необходимость достижения цифрового суверенитета России, предлагая ряд шагов для этого, среди которых особое место занимает развитие искусственного интеллекта.

По мнению Малофеева, вся инфраструктура и контент сети должны отражать национальную идентичность и традиционные ценности России.

Он сравнил создание суверенного интернета в XXI веке по значимости с космическим проектом XX века, строительством Транссиба в XIX веке и обеспечением выхода к Балтийскому и Черному морям в XVIII веке, подчеркивая стратегическую важность для страны.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ, Искусственный разум (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

