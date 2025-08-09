Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ретро-волны снова в моде: причёска, которая сделает вас звездой красной дорожки
Упражнения с гирей от тренера NASM Джеффа Сазерленда развивают силу и выносливость
Great Wall не планирует выводить бренды Ora и Wey из России
Touareg исчезает из линейки VW — гибридный Tayron заменит его
Интерьер будущего строится на доминирующих цветах, геометрии и технологиях
Майкрософт Рус инициировала процедуру банкротства
Юрий Антонов тратит миллион рублей в месяц на содержание экзотических птиц
Врач Поздняков назвал основные симптомы лихорадки чикунгунья
Калий и фосфор улучшают вкус и аромат груш при дозревании

Цена на киловатт рушится: новые установки удешевляют электричество в частных домах

Учёные в Перми создали дешёвый электролит для водородной энергетики
2:33
Наука

Ежегодно от загрязнения воздуха умирает до 7 миллионов человек — об этом предупреждает ВОЗ. Источник проблемы очевиден: сжигание угля, нефти и бензина. А решение? Переход на экологически чистую энергетику. Только есть нюанс — она всё ещё дорогая и нестабильная.

водородная установка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
водородная установка

Почему зелёная энергия буксует

Солнечные панели и ветряки зависят от погоды, требуют редких материалов и стоят дорого. Именно поэтому внимание учёных всё чаще привлекает водородная энергетика. Её потенциал огромен — она работает без выбросов, круглосуточно и в любую погоду. Но и тут есть преграда — цена.

Как работает водородная энергия

Ключевой элемент — твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ). Они преобразуют водород в электричество с КПД до 70%. Для сравнения: бензиновые двигатели тратят до 75% энергии впустую, угольные электростанции — до 65%.

Однако у таких элементов есть ахиллесова пята — специальный порошок, из которого делают керамический электролит. Если его состав неидеален:

  • Ухудшается проводимость кислорода.
  • Керамика трескается от перепадов температур.
  • Приходится использовать дорогие металлы вроде платины.

Решение из Перми

"Мы разработали новый многокомпонентный состав на основе диоксида церия с добавлением самария, иттрия, неодима и гадолиния. Даже самая сложная формула оказалась стабильной и получила нужную пористость для генерации электричества", — говорит Никита Фаустов, ассистент кафедры "Химия и биотехнология" Пермского Политеха.

Уникальность в методе производства — глицин-нитратный способ. Он прост, доступен и позволяет снизить цену устройства на 30-40%.

Что это меняет

  • Стоимость 1 кВт мощности сейчас — $5000. Новая технология снижает эту цифру в 2-3 раза.
  • Открывается путь к локальному использованию: в Арктике, на Дальнем Востоке, в частных домах.
  • Возможна сборка компактных установок размером с холодильник — они обеспечат электричеством жильё, не производя шума и не загрязняя воздух.

Для России, где 40% бюджета завязано на нефти и газе, это шанс сделать первый уверенный шаг к устойчивой энергетике будущего.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Наука и техника
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Последние материалы
Touareg исчезает из линейки VW — гибридный Tayron заменит его
Интерьер будущего строится на доминирующих цветах, геометрии и технологиях
Майкрософт Рус инициировала процедуру банкротства
Юрий Антонов тратит миллион рублей в месяц на содержание экзотических птиц
Врач Поздняков назвал основные симптомы лихорадки чикунгунья
Калий и фосфор улучшают вкус и аромат груш при дозревании
Причиной слез у собаки может быть воспаление глаза или аллергия — ветеринары
Пошаговая инструкция стилистов по созданию идеального высокого хвоста
Одна щепотка сахара на 1 кг рыбы улучшает цвет и текстуру корочки
44-летнее исследование показало, что езда на велосипеде может снизить риск развития деменции на 88%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.