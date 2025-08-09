Цена на киловатт рушится: новые установки удешевляют электричество в частных домах

Ежегодно от загрязнения воздуха умирает до 7 миллионов человек — об этом предупреждает ВОЗ. Источник проблемы очевиден: сжигание угля, нефти и бензина. А решение? Переход на экологически чистую энергетику. Только есть нюанс — она всё ещё дорогая и нестабильная.

Почему зелёная энергия буксует

Солнечные панели и ветряки зависят от погоды, требуют редких материалов и стоят дорого. Именно поэтому внимание учёных всё чаще привлекает водородная энергетика. Её потенциал огромен — она работает без выбросов, круглосуточно и в любую погоду. Но и тут есть преграда — цена.

Как работает водородная энергия

Ключевой элемент — твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ). Они преобразуют водород в электричество с КПД до 70%. Для сравнения: бензиновые двигатели тратят до 75% энергии впустую, угольные электростанции — до 65%.

Однако у таких элементов есть ахиллесова пята — специальный порошок, из которого делают керамический электролит. Если его состав неидеален:

Ухудшается проводимость кислорода.

Керамика трескается от перепадов температур.

Приходится использовать дорогие металлы вроде платины.

Решение из Перми

"Мы разработали новый многокомпонентный состав на основе диоксида церия с добавлением самария, иттрия, неодима и гадолиния. Даже самая сложная формула оказалась стабильной и получила нужную пористость для генерации электричества", — говорит Никита Фаустов, ассистент кафедры "Химия и биотехнология" Пермского Политеха.

Уникальность в методе производства — глицин-нитратный способ. Он прост, доступен и позволяет снизить цену устройства на 30-40%.

Что это меняет

Стоимость 1 кВт мощности сейчас — $5000. Новая технология снижает эту цифру в 2-3 раза.

Открывается путь к локальному использованию: в Арктике, на Дальнем Востоке, в частных домах.

Возможна сборка компактных установок размером с холодильник — они обеспечат электричеством жильё, не производя шума и не загрязняя воздух.

Для России, где 40% бюджета завязано на нефти и газе, это шанс сделать первый уверенный шаг к устойчивой энергетике будущего.

