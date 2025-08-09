Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ослеплённые светом: как самая близкая к нам звезда мешает разглядеть собственные тайны

Учёные Калтеха изучили орбиту объекта S1 у ближайшей к Земле звезды
2:36
Наука

Звёзды системы Альфа Центавра находятся ближе всех к Солнечной системе, и, казалось бы, исследовать их проще простого. Но всё наоборот: солнцеподобные светила из этой тройки такие яркие, что слепят даже самые современные телескопы.

Планета у Альфы Центавра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Планета у Альфы Центавра

Первая зацепка: объект C1

Несколько лет назад астрономы с помощью телескопа VLT обнаружили загадочный объект С1 возле Альфы Центавра А — на расстоянии примерно 1,1 астрономической единицы. Он мог быть как планетой, в 3,3 раза больше Земли, так и просто плотным облаком пыли. Повторить наблюдение не удалось. Тогда С1 оказался неуловим.

Новый виток: телескоп "Джеймс Уэбб" вступает в игру

С августа 2024 по апрель 2025 года исследователи трижды наблюдали звезду Альфа Центавра А с помощью инфракрасного инструмента MIRI. И в первый же сеанс, в августе, зафиксировали новый подозрительный объект — S1.

"Перед нами — случай исчезающей планеты! Чтобы расследовать эту загадку, мы смоделировали миллионы орбит", — делится Аникет Саньи из Калифорнийского технологического института.

S1 больше не появлялся на снимках, но это не всё.

Секрет орбиты: почему планету больше не видно

Учёные предположили, что S1 и ранее замеченный C1 — это один и тот же объект. По расчётам, его орбита вытянута и наклонена, с эксцентриситетом 0,4. В максимальной точке она отдаляется от звезды на 3,75 а. е., в минимальной — всего на 1,75. Возможно, на последующих наблюдениях он оказался слишком близко к яркой звезде, и "Джеймс Уэбб" просто не смог его "увидеть".

Что это за объект

  • Радиус — примерно 1,1 от юпитерианского.
  • Масса — 90-150 земных.
  • Температура — около 225 кельвинов (холоднее Земли, но теплее газовых гигантов).
  • Период обращения — 2-3 года.

Если статус планеты подтвердится, перед нами — уникальный рекордсмен: ближайшая к Земле, самая холодная, самая старая и самая маломассивная планета у звезды, похожей на Солнце.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō - "вне", "снаружи"), или внесолнечная планета,- планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
