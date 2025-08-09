Менора и крест на одном столе: археологическая находка, которая переписывает историю Европы

Археологи нашли на Тамани одну из древнейших синагог Европы первого века нашей эры

На Таманском полуострове археологи наткнулись на настоящую сенсацию — одну из двух самых древних синагог Европы. Найденная в Фанагории, она датируется I веком н. э. — ещё до изгнания евреев из Израиля. Это делает находку уникальной: тогда в Европе существовала лишь одна синагога — в Остии, порту близ Рима.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Древняя синагога Фанагории

Храм с размахом

Синагога занимала более 120 м², что нетипично для храмов того времени. Пространство было разделено на два помещения, каждое свыше 60 м². Роскошное убранство поражает: расписные стены, черепичная крыша, мраморный пол, колонны с изящными капителями.

Отдельно обустроены места для хранения Торы и её чтения. Археологи нашли три меноры — семисвечных светильника, связанных с Первым иерусалимским Храмом. Внутри также обнаружены мраморные столы, использовавшиеся в ритуалах.

Загадка с крестом

На одном из таких столов под поверхностью вырезан крест — символ, непривычный для иудаизма. Учёные предполагают, что мастер делал стол без привязки к религии: такие предметы могли использоваться и в христианских храмах.

Судьба, решённая огнём

Синагога погибла в разрушительном пожаре примерно в середине VI века. Огонь был настолько силён, что буквально раскалил каменные стены. Ссылаясь на Прокопия Кесарийского, исследователи связывают разрушение города с набегом варваров, воевавших против Византии и императора Юстиниана.

Какие именно племена это были — остаётся загадкой. Но ясно одно: эта находка — бесценный ключ к пониманию роли иудаизма в античном мире Европы.

Уточнения

Синаго́га (от др.-греч. συναγωγή [synaɡɔːɡɛ̌ː] - "собрание"; ивр. בֵּית כְּנֶסֶת‎ [bet ˈknesːet] - "дом собрания"; идиш שול‎ [ʃuːl] - "школа"), после разрушения Храма, — основной институт еврейской религии; помещение, служащее местом общественного богослужения и центром религиозной жизни общины.

