Обсидиановые лезвия сдали рапануйцев: кто плавал к берегам Америки за 1000 лет до Колумба

Учёные нашли следы южноамериканских растений на лезвиях с Рапа-Нуи

Тайны Рапа-Нуи: что скрывают обсидиановые лезвия? Они преодолели океан. Без GPS, без современных навигационных приборов — только по звёздам, течениям и памяти. Но зачем? И куда вели их лодки?

Неожиданные следы на лезвиях

На острове Пасхи, в бухте Анакена, археологи нашли древние обсидиановые лезвия — мата'а. Казалось бы, обычные каменные орудия, но анализ микрочастиц на их поверхности перевернул представление о древних мореплавателях.

Учёные из Чили и Швеции изучили 20 лезвий и обнаружили на них 46 образцов крахмала. Это позволило точно определить, какие растения ими разделывали.

Растения, которые здесь не растут

На лезвиях были следы хлебного дерева, таитянского ореха, имбиря, ямса и таро — культур, характерных для Полинезии. Но неожиданнее всего оказалось другое: присутствие батата, канны и маниока.

А эти растения — не полинезийские. Они родом из Южной Америки.

Визит к соседям через океан.

Никаких случайностей: батат, маниок и канна — ключевые доказательства того, что рапануйцы не только добирались до Южной Америки, но и везли оттуда еду. А значит, знали путь в оба конца. Дистанция? Более 3500 километров, до двух месяцев в пути — только в одну сторону.

"Мы предполагаем, что жители Рапа-Нуи возвращались с материка с запасами продовольствия", — говорится в исследовании.

Эти плавания могли быть частью устойчивых контактов с материком — иначе откуда взялись бы "южноамериканцы" на их каменных ножах?

Альтернатива: не они, а к ним

Но есть и другая версия. Согласно гипотезе Тура Хейердала, подтверждённой недавно генетиками, индейцы Южной Америки сами могли достичь Рапа-Нуи. С собой они могли привезти и свои культуры. Так кто к кому плыл первым?

Исторические слухи: инки и флот Тупака

Сохранились легенды, что в 1480-х остров мог посетить инкский флот под командованием Тупака Юпанки. Испанцы позже описывали его лодки из бальсы — похожие на те, что использовал Хейердал в плавании "Кон-Тики".

И хотя долгое время мореплавание на плотах считалось невозможным, сегодня скептики теряют почву под ногами.

