Археология молчала, а ДНК заговорила: находка перечеркнула старую карту народов — скифы были другими

Учёные из России и США выяснили: скифы не имели общего этнического происхождения
Наука

Скифы — один из самых загадочных народов древности. Геродот описывал их внешность и обычаи, а их курганы рассыпаны от Монголии до Причерноморья. Но кем они были на самом деле? На этот вопрос долгие годы не могла ответить даже археология.

Скифский воин
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скифский воин

Сегодня же ответ пытается дать палеогенетика. Команда учёных из России и США, под руководством Евгения Рогаева (Центр генетики университета "Сириус" и Медшкола при Университете Массачусетса), провела полногеномный анализ 154 человек, найденных в скифских и соседних погребениях.

Что показал анализ ДНК

Главный вывод — скифы были генетически очень неоднородны. Разные группы, жившие в Причерноморье в разные века, не имели общего этнического происхождения. Связь с Центральной Азией, вопреки одной из популярных гипотез, оказалась минимальной. Вместо этого у скифов больше генетических сходств со степными культурами бронзового века.

"Это говорит в пользу гипотезы о том, что население железного века на обширных степных территориях разделяет общие культурные элементы, а не этническое происхождение", — подчёркивают авторы работы.

Андроновцы, Ближний Восток и… Северная Европа

Самые древние скифы оказались ближе всего к представителям андроновской культуры — выходцам из Южного Урала и Сибири. Удивительно, но их ДНК также роднит их с древними жителями Анатолии и Синая. А вот более поздние крымские скифы потеряли эти гены и генетически сблизились с северными соседями.

Возможно, их предки пришли с юга, и это отразилось не только в генетике, но и в материальной культуре.

Кого описывал Геродот

Жившие севернее семилукцы оказались генетически ближе к восточным балтам. Учёные считают, что именно их Геродот называл бодунами. А вот соседняя юхновская культура, также с протобалтийскими корнями, дала неожиданный результат: у её представителей нашли ген ALDOB — мутацию, вызывающую непереносимость фруктозы.

Кем были потомки скифов

Генетическая связь с последующими народами минимальна. Скифы не стали прямыми предками ни одного из них. Более того, их ДНК ближе к современным северным европейцам, чем к тем, кто жил на их землях позже.

Исследование не дало однозначного ответа, кто были скифы, но открыло новые вопросы — о миграциях, смешении культур и подвижности населения в древние времена.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
