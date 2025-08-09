Археология молчала, а ДНК заговорила: находка перечеркнула старую карту народов — скифы были другими

Учёные из России и США выяснили: скифы не имели общего этнического происхождения

Скифы — один из самых загадочных народов древности. Геродот описывал их внешность и обычаи, а их курганы рассыпаны от Монголии до Причерноморья. Но кем они были на самом деле? На этот вопрос долгие годы не могла ответить даже археология.

Сегодня же ответ пытается дать палеогенетика. Команда учёных из России и США, под руководством Евгения Рогаева (Центр генетики университета "Сириус" и Медшкола при Университете Массачусетса), провела полногеномный анализ 154 человек, найденных в скифских и соседних погребениях.

Что показал анализ ДНК

Главный вывод — скифы были генетически очень неоднородны. Разные группы, жившие в Причерноморье в разные века, не имели общего этнического происхождения. Связь с Центральной Азией, вопреки одной из популярных гипотез, оказалась минимальной. Вместо этого у скифов больше генетических сходств со степными культурами бронзового века.

"Это говорит в пользу гипотезы о том, что население железного века на обширных степных территориях разделяет общие культурные элементы, а не этническое происхождение", — подчёркивают авторы работы.

Андроновцы, Ближний Восток и… Северная Европа

Самые древние скифы оказались ближе всего к представителям андроновской культуры — выходцам из Южного Урала и Сибири. Удивительно, но их ДНК также роднит их с древними жителями Анатолии и Синая. А вот более поздние крымские скифы потеряли эти гены и генетически сблизились с северными соседями.

Возможно, их предки пришли с юга, и это отразилось не только в генетике, но и в материальной культуре.

Кого описывал Геродот

Жившие севернее семилукцы оказались генетически ближе к восточным балтам. Учёные считают, что именно их Геродот называл бодунами. А вот соседняя юхновская культура, также с протобалтийскими корнями, дала неожиданный результат: у её представителей нашли ген ALDOB — мутацию, вызывающую непереносимость фруктозы.

Кем были потомки скифов

Генетическая связь с последующими народами минимальна. Скифы не стали прямыми предками ни одного из них. Более того, их ДНК ближе к современным северным европейцам, чем к тем, кто жил на их землях позже.

Исследование не дало однозначного ответа, кто были скифы, но открыло новые вопросы — о миграциях, смешении культур и подвижности населения в древние времена.

