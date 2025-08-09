Микробы против руды: что придумали в Красноярске, чтобы добывать золото там, где никто не может

Учёные СФУ создают метод биовыщелачивания золота из упорных руд для Арктики

30% мирового золота спрятано в так называемых упорных рудах — добыть его традиционными методами почти невозможно. Но в Красноярске этим всерьёз занялись.

Биотехнолог добычи золота

Новая лаборатория — новые технологии

В Сибирском федеральном университете (СФУ) создают лабораторию промышленных биотехнологий. Цель — разработка методов извлечения золота с помощью микробов, особенно в условиях низких температур, включая Арктику.

Поддержка проекта идёт в рамках программы "Приоритет-2030". Речь идёт о биовыщелачивании — технологии, при которой микроорганизмы выделяют ценные металлы из сложных руд.

Почему это важно

Упорные руды содержат золото в труднодоступной форме — часто в виде мельчайших включений или химических соединений с вредными примесями, вроде мышьяка. И хотя они составляют 80% портфелей российских золотодобытчиков, традиционные методы дают всего 10% извлечения.

Биотехнологии обещают повысить этот показатель до 90%.

"В новой лаборатории СФУ учёные займутся биовыщелачиванием — извлечением металлов из упорных руд и отвалов с помощью микробов. Работы будут вестись при низких температурах, включая условия Арктики. Цель — экологичная переработка и восстановление загрязнённых территорий", — сообщается в пресс-релизе вуза.

В чём суть технологии

Сейчас ведётся отбор проб и поиск активных микроорганизмов. Идеальные кандидаты смогут работать в суровых климатических условиях и эффективно "вытягивать" металл даже из отвалов. Такие отложения в Красноярском крае занимают почти 17,5 тыс. гектаров.

Перспективы

Уже к 2027 году глобальный рынок биодобычи металлов может вырасти до $3,6 млрд. А значит, Россия, и в частности СФУ, может занять лидирующую позицию в этой экологичной и перспективной отрасли.

К слову, СФУ — первый федеральный университет в России, созданный в 2006 году путём объединения четырёх вузов Красноярска.

Уточнения

Руда́ - вид полезных ископаемых, природное минеральное образование, содержащее соединения полезных компонентов (минералов, металлов, органических веществ) в концентрациях, делающих извлечение этих компонентов экономически целесообразным.

