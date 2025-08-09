Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес-тренеры: для похудения подходит любая регулярная физическая активность
Туристические гиды: в Сингапуре можно отдохнуть бюджетно за счёт бесплатных музеев и недорогих фудкортов
Ветеринары советуют приучать котят к когтеточке с первого месяца
Кулинары советуют рубить мясо для котлет, чтобы сохранить текстуру свинины
Инженеры восстанавливают кирпичную кладку XVIII века без утраты подлинности
Эксперты перечислили признаки, по которым можно выявить ДТП у подержанного авто
Россияне скупили треть билетов на концерт певицы Дженнифер Лопес в Ташкенте
В Госдуме предложили увеличить маткапитал на первого ребёнка до миллиона рублей
Настой золы и агроволокно защищают ослабленные растения от пересыхания

Микробы против руды: что придумали в Красноярске, чтобы добывать золото там, где никто не может

Учёные СФУ создают метод биовыщелачивания золота из упорных руд для Арктики
2:17
Наука

30% мирового золота спрятано в так называемых упорных рудах — добыть его традиционными методами почти невозможно. Но в Красноярске этим всерьёз занялись.

Биотехнолог добычи золота
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Биотехнолог добычи золота

Новая лаборатория — новые технологии

В Сибирском федеральном университете (СФУ) создают лабораторию промышленных биотехнологий. Цель — разработка методов извлечения золота с помощью микробов, особенно в условиях низких температур, включая Арктику.

Поддержка проекта идёт в рамках программы "Приоритет-2030". Речь идёт о биовыщелачивании — технологии, при которой микроорганизмы выделяют ценные металлы из сложных руд.

Почему это важно

Упорные руды содержат золото в труднодоступной форме — часто в виде мельчайших включений или химических соединений с вредными примесями, вроде мышьяка. И хотя они составляют 80% портфелей российских золотодобытчиков, традиционные методы дают всего 10% извлечения.

Биотехнологии обещают повысить этот показатель до 90%.

"В новой лаборатории СФУ учёные займутся биовыщелачиванием — извлечением металлов из упорных руд и отвалов с помощью микробов. Работы будут вестись при низких температурах, включая условия Арктики. Цель — экологичная переработка и восстановление загрязнённых территорий", — сообщается в пресс-релизе вуза.

В чём суть технологии

Сейчас ведётся отбор проб и поиск активных микроорганизмов. Идеальные кандидаты смогут работать в суровых климатических условиях и эффективно "вытягивать" металл даже из отвалов. Такие отложения в Красноярском крае занимают почти 17,5 тыс. гектаров.

Перспективы

Уже к 2027 году глобальный рынок биодобычи металлов может вырасти до $3,6 млрд. А значит, Россия, и в частности СФУ, может занять лидирующую позицию в этой экологичной и перспективной отрасли.

К слову, СФУ — первый федеральный университет в России, созданный в 2006 году путём объединения четырёх вузов Красноярска.

Уточнения

Руда́ - вид полезных ископаемых, природное минеральное образование, содержащее соединения полезных компонентов (минералов, металлов, органических веществ) в концентрациях, делающих извлечение этих компонентов экономически целесообразным.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Последние материалы
Туристические гиды: в Сингапуре можно отдохнуть бюджетно за счёт бесплатных музеев и недорогих фудкортов
Ветеринары советуют приучать котят к когтеточке с первого месяца
Кулинары советуют рубить мясо для котлет, чтобы сохранить текстуру свинины
Инженеры восстанавливают кирпичную кладку XVIII века без утраты подлинности
Эксперты перечислили признаки, по которым можно выявить ДТП у подержанного авто
Россияне скупили треть билетов на концерт певицы Дженнифер Лопес в Ташкенте
В Госдуме предложили увеличить маткапитал на первого ребёнка до миллиона рублей
Настой золы и агроволокно защищают ослабленные растения от пересыхания
Евдокименко: сухость кожи, жажда и тёмная моча указывают на обезвоживание
Эрмитаж: в Кабардино-Балкарии нашли необычное захоронение кобанцев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.