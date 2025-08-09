Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Погребение, которого не должно быть: находка в горах переписала историю Кавказа

Эрмитаж: в Кабардино-Балкарии нашли необычное захоронение кобанцев
2:37
Наука

Лето 2025 года принесло сенсацию археологам из Государственного Эрмитажа — в Баксанском районе Кабардино-Балкарии они обнаружили погребение, которое полностью выбивается из традиций кобанской культуры. И это далеко не единственная загадка.

Древнее захоронение в горах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древнее захоронение в горах

Погребение, которого не должно было быть

"Удивительной и совершенно уникальной находкой стало захоронение с подбойным погребальным обрядом. Это когда для умершего создают нишу в стене могилы. В кобанской культуре такой тип захоронения раньше не встречался вовсе", — рассказывает руководитель экспедиции Юлия Марченко.

Особый интерес вызвал череп одного из погребённых — на нём обнаружена прижизненная трепанация. Такая операция, по словам специалистов, абсолютно не характерна для этого региона и эпохи. Откуда пришёл этот обряд? Почему он встречается здесь и только здесь? Ответов пока нет.

Путь к древнему Средиземноморью

Среди находок — сосуды с орнаментами, бронзовые украшения, булавки, браслеты, ножи, наконечник копья и… раковины каури. Последние особенно важны: они происходят из Средиземноморья и указывают на торговые связи, простиравшиеся на сотни километров.

Все артефакты датируются началом VIII-VII века до нашей эры и были найдены в селении Нижний Куркужин. Раскопки здесь ведутся с 2016 года и будут продолжены — следующая экспедиция запланирована на май 2026 года.

Угроза исчезновения

По словам Юлии Марченко, Баксанский район буквально усыпан археологическими памятниками, особенно Верхний и Нижний Куркужин. Однако местность подвержена оползням, и многие памятники рискуют быть разрушены. Чтобы спасти хотя бы часть, их включили в официальный реестр, а в приоритет — те, что под угрозой исчезновения.

Кто такие кобанцы

Кобанская культура — это оседлые земледельцы и скотоводы Кавказа позднего бронзового и раннего железного веков. Поселения строились на холмах, имели кварталы, мощёные улицы, культовые постройки и металлургические горны. Наиболее значительные могильники этой культуры обнаружены в Кабардино-Балкарии и Чечне.

Коллекции кобанских артефактов, включая оружие, украшения и статуэтки, сегодня хранятся в Эрмитаже.

Уточнения

О́ползень - опасное природное явление, смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
