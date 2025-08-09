Пещера молчала тысячелетия — теперь она рассказала о бойне, от которой стынет кровь

Ужасающее открытие было сделано в горах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании — в пещере Эль-Мирадор археологи нашли останки одиннадцати человек, включая женщин и детей. Их судьба потрясла даже видавших виды исследователей.
Сотни обожжённых костей с порезами и следами укусов — таковы мрачные улики. Ученые установили, что все жертвы были из одного племени фермеров или скотоводов и умерли почти одновременно. Это говорит не о голоде, не о ритуале, а о массовом насилии.
"Это не был погребальный обряд и не результат голода. Всё указывает на межгрупповое столкновение, вероятно, между соседними общинами”, — объясняет Франсеск Мархинедас из IPHES.
Изотопные и химические исследования подтвердили: жертвы — местные жители. Их убили и съели в результате конфликта между группами. Кости были расположены так, что исключается ритуальный характер каннибализма.
Это первое подтверждение такого контекста в раскопках: полный набор доказательств насильственного каннибализма эпохи бронзы. Антропологи теперь всерьёз рассматривают идею, что практика поедания побежденных врагов могла быть частью культурных норм.
"Подобные находки доказывают, что традиции каннибализма сохранялись даже после прихода фермерства и первых очагов цивилизации в Европу”, — резюмирует команда исследователей.
Каннибали́зм (от фр. cannibale, исп. caníbal) — внутривидовое хищничество, поедание животными себе подобных, съедение представителей собственного вида.
