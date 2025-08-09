Пещера молчала тысячелетия — теперь она рассказала о бойне, от которой стынет кровь

Археологи нашли следы каннибализма 5700-летней давности в Испании

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Ужасающее открытие было сделано в горах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании — в пещере Эль-Мирадор археологи нашли останки одиннадцати человек, включая женщин и детей. Их судьба потрясла даже видавших виды исследователей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Древняя пещера

Следы древнего насилия

Сотни обожжённых костей с порезами и следами укусов — таковы мрачные улики. Ученые установили, что все жертвы были из одного племени фермеров или скотоводов и умерли почти одновременно. Это говорит не о голоде, не о ритуале, а о массовом насилии.

"Это не был погребальный обряд и не результат голода. Всё указывает на межгрупповое столкновение, вероятно, между соседними общинами”, — объясняет Франсеск Мархинедас из IPHES.

Анализы не оставили сомнений

Изотопные и химические исследования подтвердили: жертвы — местные жители. Их убили и съели в результате конфликта между группами. Кости были расположены так, что исключается ритуальный характер каннибализма.

Древняя традиция или акт войны

Это первое подтверждение такого контекста в раскопках: полный набор доказательств насильственного каннибализма эпохи бронзы. Антропологи теперь всерьёз рассматривают идею, что практика поедания побежденных врагов могла быть частью культурных норм.

"Подобные находки доказывают, что традиции каннибализма сохранялись даже после прихода фермерства и первых очагов цивилизации в Европу”, — резюмирует команда исследователей.

Уточнения

Каннибали́зм (от фр. cannibale, исп. caníbal) — внутривидовое хищничество, поедание животными себе подобных, съедение представителей собственного вида.

