Земля сместилась — и вернулась назад: что произошло за 10 минут под Владивостоком

1:43
Наука

Каждое землетрясение вызывает сдвиги земной коры. Это не повод для паники, а закономерная часть тектонических процессов, которые происходят с нашей планетой каждый день. Об этом напомнил один из ведущих географов, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков.

Сдвиг тектонической плиты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сдвиг тектонической плиты

"Каждое землетрясение обусловлено сдвигом тектонических плит. Это колебательное движение, направленное в одну сторону, затем в другую. Ничего особенного в этом нет", — подчеркнул он.

Постоянное движение — как дыхание Земли

По словам Тишкова, движение плит — это не что-то экстраординарное. Оно происходит постоянно, независимо от наличия землетрясений. Суша медленно поднимается и опускается, как будто дышит. Эти перемещения могут быть едва заметными — от нескольких миллиметров до сантиметров в год — но они идут по всей планете.

"Понимаете, это как дыхание материковое, оно постоянно происходит, и не только связано непосредственно с землетрясением. Титанические поднятия и опускания суши идут постоянно в разных районах… Так что это вполне закономерное явление", — объяснил специалист.

Что произошло у берегов Камчатки

30 июля в 170 километрах от Камчатки произошло землетрясение, которое вызвало резкие перемещения земной поверхности. Интересный факт: приборы зафиксировали, что спустя 10 минут после сейсмособытия Владивосток сместился на 5 см сначала на юг, а затем — на север. Эти данные хорошо иллюстрируют, насколько чувствительна и подвижна наша планета.

Уточнения

Текто́ника плит - современное научное представление в геотектонике о строении и движении литосферы, согласно которому земная кора состоит из относительно целостных блоков — литосферных плит, которые находятся в постоянном движении относительно друг друга.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
