Ледник-феномен сдаётся: Перито-Морено теряет метры на глазах

Исследование показало: ледник Перито-Морено тает быстрее, чем ожидалось

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Ледник Перито-Морено длиной около 30 км находится в Аргентине и считается одним из самых стабильных на планете, но сейчас он на грани исчезновения из-за изменения климата.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Глобально потепление

Немецкие ученые заметили, что ледник быстро теряет толщину и длину, что вызывает серьезное сокращение его массы.

По словам Морица Коха, аспиранта из Университета Фридриха-Александра, изменение климата уже разрушает это природное явление. Он предостерегает, что ледник может полностью исчезнуть в течение нескольких десятилетий.

Ледники хранят пресную воду и отражают солнечные лучи, и если они растает, это может привести к повышению уровня океана и затоплению городов.

Недавние исследования показали, что ледник теряет около 5,5-6,5 метров в год, что в 16 раз быстрее, чем в предыдущие годы. В 1981 году он стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и его стабильность до сих пор вызывала удивление, несмотря на отступление других ледников в регионе.

Исследователи использовали спутниковые данные и радиолокационные системы, чтобы изучить ледник и составить карту его состояния. Теперь ледник находится под угрозой, и его судьба становится все более неопределенной, пишет Daily Mail.

Уточнения

ЮНЕСКО (акрон. англ. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.



