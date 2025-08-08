Редкое явление на Камчатке: землетрясение пробудило сразу 5 вулканов

Землетрясение вызвало цепную реакцию извержений вулканов на Камчатке

Наука

29 июля у берегов полуострова Камчатка произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 8,8, и оно вызвало цепную реакцию вулканических извержений вдоль Тихоокеанского огненного кольца.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Быкасов Валерий Егорович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вулкан на Камчатке

Это землетрясение пробудило несколько вулканов, которые спали по несколько сотен лет. Например, Ключевская сопка изверглась впервые за 600 лет, выбросив столб дыма на высоту 10 км!

Не только Ключевская сопка, но и другие вулканы Шивелуч, Безымянный, Карымский и Авачинский тоже активизировались. Ученые даже обнаружили тепловую аномалию на Мутновском вулкане, что может указывать на скорое извержение.

Илиас Пападопулос, сейсмолог из Университета Вест-Индии, отметил, что такая одновременная активность нескольких вулканов — редкость для этого региона, который и так считается одним из самых сейсмически активных на планете. Он добавил, что при увеличении вулканической активности риск для жизни остается низким, но это определенно захватывающее зрелище, пишет Daily Mail.

Уточнения

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.



