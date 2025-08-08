Сможет ли человечество достичь чёрной дыры на нанокорабле

20 световых лет, чтобы долететь до чёрной дыры: новая эра космических исследований

Ученые планируют запустить амбициозную межзвездную миссию к черной дыре.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черная дыра

Он будет разгоняться почти до скорости света с помощью лазеров. Эта миссия может изменить наше понимание физики, но ее реализация займет до 100 лет и потребует колоссальных затрат — около 1 триллиона фунтов только на лазеры!

Профессор Козимо Бэмби из Университета Фудань в Шанхае верит, что это возможно, если будут разработаны необходимые технологии. Он считает, что это всего лишь вопрос времени и денег.

Черные дыры — загадочные объекты, образующиеся при коллапсе гигантских звезд. Изучение их может помочь понять, как действуют законы физики в экстремальных условиях. Однако, поскольку черные дыры не испускают свет, их изучать сложно.

Профессор Бэмби предлагает использовать нанокорабли — миниатюрные аппараты с легкими парусами, которые будут разгоняться с помощью лазеров. Они могут достигнуть черной дыры, находящейся в пределах 20 световых лет от Земли, чтобы исследовать саму ткань пространства-времени, пишет Daily Mail.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий. В простейшем случае сферически симметричной чёрной дыры он представляет собой сферу с радиусом Шварцшильда, который считается характерным размером чёрной дыры.



