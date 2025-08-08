Видеокарты становятся роскошью: как цены на GPU держат индустрию в заложниках

Игра только для избранных: кто сможет позволить себе ПК в будущем

2:51 Your browser does not support the audio element. Наука

В мире, где даже компьютер среднего уровня можно собрать по разумной цене, одна деталь по-прежнему держит всех в заложниках. Видеокарта. Она стала не просто частью системы — она превратилась в роскошь.

Фото: unsplash.com by Caspar Rubin casparrubin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ игровые ПК

Оперативная память, процессоры, SSD — всё это подешевело. Но цены на GPU продолжают зашкаливать. Более того, иногда видеокарта стоит дороже, чем весь остальной компьютер. И проблема уже не только в игроках: страдает вся индустрия.

От 200 долларов до миллиона форинтов

Тем, кто собирал ПК в 90-х, не забыть времена, когда лучшую видеокарту можно было купить за 200 долларов. Сегодня, даже с учётом инфляции, это около 140 000 рублей. И знаете, что? На эти деньги теперь можно взять разве что карту начального уровня, которая с трудом запускает современные игры.

А вот средний уровень — например, RTX 5070 Ti — обойдётся в 780 долларов. Топовые модели спокойно перешагнули отметку в 2500 долларов — то есть почти миллион форинтов. И это касается не только NVIDIA — AMD тоже далеко ушла от "доступной" политики.

Почему всё так?

Скачок цен связан сразу с двумя ударами: криптовалютный бум и COVID-пандемия. Сначала майнеры массово скупали карты, а затем пандемия парализовала поставки и производство. Дефицит кремния и рост спроса сыграли своё.

Сейчас ситуация стабилизировалась. Но цены не хотят снижаться, потому что потребитель уже показал: он готов платить. И зачем снижать стоимость, если продажи всё равно идут?

Это тупик для индустрии

Для многих молодых разработчиков или обычных игроков покупка видеокарты превращается в непозволительную роскошь. Мощный процессор, монитор 1440p, SSD — всё есть. А вот GPU за ту же сумму, что и вся остальная сборка — нет.

Игры становятся всё требовательнее. Но если продолжится тренд на рост цен, а доступность упадёт, индустрия может сама себя задушить.

Есть ли надежда?

Да, есть. Например, свежий Battlefield 6 по-прежнему рекомендует RTX 3060 Ti — карту, которой уже пять лет. Это шанс для тех, кто не может позволить себе новинки. Но надолго ли хватит такой лояльности?

Сегодня цена на GPU — это уже не доплата за комфорт, а плата за вход. И если так будет продолжаться, то компьютерные игры рискуют потерять массовость, а вместе с ней и будущее.

Уточнения

Твердотельный накопитель (англ. Solid-State Drive, SSD) — компьютерное энергонезависимое немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти, альтернатива жёстким дискам (HDD). Помимо собственно микросхем памяти, подобный накопитель содержит управляющую микросхему — контроллер.



Майнинг также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. За создание очередной структурной единицы обычно предусмотрено вознаграждение за счёт новых (эмитированных) единиц криптовалюты и/или комиссионных сборов.

