Невероятное открытие: химики создали молекулу, которая может стать возможным семенем жизни вне Земли

Пребиотическая бомба: химики воссоздали то, что может зародить жизнь во Вселенной
Наука

Химикам удалось синтезировать молекулу, которую ранее считали слишком нестабильной для существования. Это метантетрол — уникальный суперспирт с четырьмя гидроксильными группами вокруг одного атома углерода. Его структура делает его потенциальным кандидатом в "строительные блоки" жизни вне Земли.

Геометрия молекул
Фото: https://commons.wikimedia.org by WorldAI, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Геометрия молекул

"Эта работа расширяет границы наших знаний о химии в космосе", — отметил химик Ральф Кайзер из Гавайского университета.

Метантетрол относится к ортокислотам — классу веществ, которые, предположительно, играли важную роль на заре биологической эволюции.

Но из-за высокой нестабильности молекулы такие соединения крайне сложно изучать. Малейшее отклонение от условий — и структура разрушается.

Эксперимент с температурой -268°C

Чтобы воспроизвести условия, приближенные к космическим, исследователи создали экстремальную среду: воду и углекислый газ поместили в криокамеру при температуре -268 °C и облучили смесь имитированными космическими лучами.

Результат не заставил себя ждать: в пробе учёные обнаружили крошечное количество метантетролового газа. Открытие было опубликовано 14 июля в журнале Nature Communications.

"Это выводит экспериментальные возможности на новый уровень, недоступный ранее", — добавил Кайзер.

Алкоголь, который может стать "семенем жизни"

По словам астрохимика Райана Фортенберри, это вещество может выступать катализатором сложных химических реакций в глубоком космосе.

"У вас есть компактная молекула углерода и кислорода, которая так и хочет взорваться. И когда это происходит, вы получаете воду, перекись и множество других соединений, важных для жизни", — отмечает Фортенберри.

Он сравнил метантетрол с желудем, который сам по себе — просто орешек, но при правильных условиях даёт жизнь дереву:

"Это как пребиотическая бомба", — пояснил Фортенберри.

Путь к жизни вне Земли

Учёные предполагают, что если метантетрол способен формироваться в лаборатории при условиях, приближенных к межзвёздным, то он вполне может возникать и в космосе — например, в пылевых туманностях, где рождаются звёзды и планеты.

"Если мы сможем найти места, где он образуется естественным образом, это станет серьёзным шагом к пониманию, как и где может зародиться жизнь", — заключил Фортенберри.

Уточнения

Ортоу́гольная кислота также метантетролгипотетическая четырёхосновная кислота H4CO4, соответствующая угольному ангидриду CO2 или гидратированной угольной кислоте. В индивидуальном состоянии не получена ввиду крайней нестабильности, однако известны её производные (ортокарбонаты) — соли и эфиры.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
