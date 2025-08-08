Коралл с Марса? Интригующее открытие Curiosity шокировало и заставило сомневаться!

Марсоход заснял нечто странное: обнаружили загадочный объект с Земной формой

Марсоход Curiosity вновь порадовал интригующими кадрами: 24 июля он зафиксировал объект, который по форме напоминает коралл с Земли. Хотя на самом деле это всего лишь небольшой, разрушенный ветром камень, его структура вызывает неподдельный интерес.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Curiosity, NASA

На снимке — светлая скала шириной около 2,5 см, покрытая ветвистыми образованиями. Фото в чёрно-белом формате сделано телескопической камерой MAHLI — удалённым микровидеовизором высокого разрешения, установленным на Curiosity. NASA опубликовало изображение 23 августа.

"Curiosity обнаружил множество подобных камней, которые образовались под воздействием древней воды и миллиардов лет ветровой эрозии", — сообщается в заявлении агентства.

Камень с историей длиной в миллиарды лет

Подобные структуры, как поясняет NASA, начали формироваться миллиарды лет назад. Тогда на поверхности Красной планеты ещё была вода, насыщенная растворёнными минералами.

Эти жидкости проникали в трещины горных пород, постепенно откладывая минералы и создавая прочные жилы. Со временем под действием ветровых потоков внешняя оболочка разрушалась, а внутри оставались ветвистые образования — именно они и создают "коралловидный" эффект на фото.

Curiosity ранее уже фиксировал похожие объекты. Например, 24 июля он обнаружил камень "Папозо" диаметром около 5 см, а в 2022 году сфотографировал странный "цветок" на дне кратера Гейла.

Не только кораллы: какие ещё загадки скрывает Марс

С 2012 года Curiosity исследует кратер Гейла — колоссальное образование диаметром 154 км. За всё время он преодолел около 35 км, продвигаясь медленно из-за необходимости бурения и сбора образцов.

Миссия NASA направлена на поиск признаков возможной жизни в прошлом. Среди находок — длинные углеродные цепочки, остатки древнего углеродного цикла и доказательства существования воды.

И хотя найденные "кораллы" — всего лишь минерализованные камни, они открывают окно в далёкое прошлое Марса и подсказывают: эта планета когда-то могла быть гораздо более живой, чем кажется сегодня.

Уточнения

"Кьюрио́сити" (англ. Curiosity,) — марсоход третьего поколения, разработанный для исследования кратера Гейла на Марсе в рамках миссии НАСА "Марсианская научная лаборатория" (Mars Science Laboratory, сокр. MSL). Марсоход представляет собой автономную химическую лабораторию в несколько раз больше и тяжелее предыдущих марсоходов "Спирит" и "Оппортьюнити".

