Миллион лет под землёй: каменные артефакты Сулавеси раскрывают секреты древних людей

Сулавеси: каменные орудия возрастом 1,4 миллиона лет найдены в Индонезии
Наука

На индонезийском острове Сулавеси археологи сделали интересное открытие — нашли примитивные каменные орудия с острыми краями, возрастом от 1,04 до 1,48 миллиона лет.

Наскальные рисунки
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наскальные рисунки

Это самое древнее свидетельство жизни людей в этом регионе, известном как Уоллесия, который включает острова между Азией и Австралией.

Ранее на острове Флорес, расположенном неподалеку, были обнаружены гоминиды, известные как Homo floresiensis или "хоббиты", которые жили там с 700 000 до 50 000 лет назад. Новые артефакты заставляют исследователей предполагать, что Сулавеси мог быть заселен ранее, чем Флорес, и что между этими островами могла быть связь.

Ученые пытаются выяснить, как гоминиды попали на острова и что могло побудить их пересечь океан. На Флоресе ранее находили орудия примерно 1,02 миллиона лет назад, что также указывает на возможное миграционное движение между островами.

Копки начались в 2019 году, когда был найден каменный артефакт на кукурузном поле в районе Калио. Исследователи считают, что это место могло быть центром, где гоминиды изготавливали орудия и охотились. Они также нашли окаменелости животных, включая свиней Celebochoerus с большими клыками, пишет CNN.

В результате раскопок команда обнаружила семь каменных орудий, их возраст подтвердил, что они являются важным свидетельством раннего существования людей на Сулавеси.

Уточнения

Гомини́ды (лат. Hominidae) — семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян. Вместе с гиббоновыми образует надсемейство гоминоидов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сулавеси: каменные орудия возрастом 1,4 миллиона лет найдены в Индонезии
