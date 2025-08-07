Тайна раскрыта: ученый объясняет, почему осы заслуживают нашего внимания

Польза от ос: 5 фактов, которые заставят вас пересмотреть своё отношение

Ненависть к осам зародилась ещё во времена Аристотеля.

Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Оса

Но профессор Сейриан Самнер из Университетского колледжа Лондона решила изменить это представление и посвятила свою карьеру изучению ос. Она даже написала книгу и активно делится своими знаниями в соцсети.

На выставке "Мир ос" в Лондоне она выделила пять причин, почему нам стоит полюбить этих насекомых:

1. Борьба с вредителями. Осы — отличные хищники, которые помогают контролировать численность вредителей, избавляя нас от необходимости использовать химикаты.

2. Опыление. Они важны для опыления растений, включая инжир.

3. Лекарства. Исследования показывают, что яд некоторых ос может помочь в борьбе с раком, а также содержит антибиотики, которые защищают их добычу от болезней.

4. Еда. В многих культурах осиные куколки и личинки являются деликатесом и источником белка. В Азии их даже активно разводят для еды!

5. Производители бумаги. Осы умеют делать бумагу из коры и своей слюны, и, возможно, именно у них мы и научились этому искусства, передает CNN.

Уточнения

Аристо́тель (др.-греч. Ἀριστοτέλης, 384—322 годы до нашей эры) — греческий философ и эрудит классического периода в Древней Греции, яркий пример «универсального человека».



