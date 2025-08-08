Всасывает CO₂, как насос — углеродный кризис может решить забытое дерево из прошлого

Учёные Ягеллонского университета нашли третий тип древесины у Liriodendron

Что, если бы деревья могли "вытягивать" из атмосферы углекислый газ ещё лучше, чем сейчас? Новое исследование польских ученых намекает, что такие растения уже существуют — и мы просто не знали об их уникальности.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тюльпанное дерево

Неожиданная находка

До недавнего времени весь мир делил древесину на два типа: мягкую и твердую. Однако группа биотехнологов из Ягеллонского университета во главе с Яном Лычаковским обнаружила нечто иное — древесину, которую нельзя отнести ни к одной из этих категорий.

Третий тип нашли у двух видов рода Liriodendron — тюльпанного дерева (Liriodendron tulipifera) и его китайского сородича (Liriodendron chinense). По мнению ученых, именно эти деревья могут быть эффективными "поглотителями" углерода.

Что особенного в этих деревьях

Исследование проходило в ботаническом саду Кембриджа. Образцы древесины 33 видов деревьев заморозили в жидком азоте при -210 °C и изучили под криоэлектронным микроскопом. Цель — рассмотреть макрофибриллы: волокна, внутри которых находятся клетки древесины.

У твердых пород (дуб, береза) — диаметр фибрилл ~15 нанометров.

У мягких (сосна, ель) — ~25 и более.

У Liriodendron — около 20, то есть "золотая середина".

Но не только размер оказался уникальным. Структура макрофибрилл у этих деревьев отличается от всех известных видов древесины. Почему — пока неизвестно.

Назад в прошлое, чтобы понять настоящее

Эти деревья произошли от магнолий примерно 30-50 млн лет назад — в эпоху, когда уровень CO₂ в атмосфере стремительно падал. Есть предположение, что Liriodendron эволюционировали именно под давлением этой проблемы, сформировав более эффективный способ улавливания углекислого газа.

Что дальше

Лычаковский с командой планирует создать генетически модифицированные деревья с "средними" макрофибриллами. Цель — выяснить, насколько они эффективны в поглощении углерода.

Если гипотеза подтвердится, откроется путь к созданию новых пород деревьев, способных реально бороться с изменением климата.

Уточнения

Атмосфе́ра (от др.-греч. ἀτμός - "пар" и σφαῖρα - "сфера") — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.

