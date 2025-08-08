Всасывает CO₂, как насос — углеродный кризис может решить забытое дерево из прошлого

Что, если бы деревья могли "вытягивать" из атмосферы углекислый газ ещё лучше, чем сейчас? Новое исследование польских ученых намекает, что такие растения уже существуют — и мы просто не знали об их уникальности.
До недавнего времени весь мир делил древесину на два типа: мягкую и твердую. Однако группа биотехнологов из Ягеллонского университета во главе с Яном Лычаковским обнаружила нечто иное — древесину, которую нельзя отнести ни к одной из этих категорий.
Третий тип нашли у двух видов рода Liriodendron — тюльпанного дерева (Liriodendron tulipifera) и его китайского сородича (Liriodendron chinense). По мнению ученых, именно эти деревья могут быть эффективными "поглотителями" углерода.
Исследование проходило в ботаническом саду Кембриджа. Образцы древесины 33 видов деревьев заморозили в жидком азоте при -210 °C и изучили под криоэлектронным микроскопом. Цель — рассмотреть макрофибриллы: волокна, внутри которых находятся клетки древесины.
Но не только размер оказался уникальным. Структура макрофибрилл у этих деревьев отличается от всех известных видов древесины. Почему — пока неизвестно.
Эти деревья произошли от магнолий примерно 30-50 млн лет назад — в эпоху, когда уровень CO₂ в атмосфере стремительно падал. Есть предположение, что Liriodendron эволюционировали именно под давлением этой проблемы, сформировав более эффективный способ улавливания углекислого газа.
Лычаковский с командой планирует создать генетически модифицированные деревья с "средними" макрофибриллами. Цель — выяснить, насколько они эффективны в поглощении углерода.
Если гипотеза подтвердится, откроется путь к созданию новых пород деревьев, способных реально бороться с изменением климата.
