Земля начала сохнуть изнутри: спутники зафиксировали тревожный водный срыв

Учёные зафиксировали мегавысыхание в России, Канаде, США и Азии с 2002 года
2:33
Наука

С 2002 год человечество столкнулось с тревожным феноменом — массовым исчерпанием грунтовых вод. Данные спутников GRACE и GRACE-FO показали: за это время суша без ледяного покрова теряла воду с беспрецедентной скоростью. Особенно пострадали территории в Северном полушарии.

Карта глобального высыхания
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Карта глобального высыхания

Где суша "высохла" сильнее всего

Выделено четыре обширных региона так называемого мегавысыхания:

  • Север Канады и Аляски.
  • Север России.
  • Юго-запад США и Центральная Америка.
  • Полоса от Северной Африки до Юго-Восточной Азии.

Каждый год площадь с дефицитом влаги увеличивалась примерно на 830 000 квадратных километров — это больше территории Турции!

Почему это происходит

Причины — в комбинации климатических изменений и деятельности человека. Основной удар пришелся на подземные воды — их потери составляют около 68%. Особенно пострадали Мексика, Индия, Калифорния, Центральная Азия и Аравийский полуостров. Остальное — это пересыхание рек, озёр, таяние снега и вечной мерзлоты, обезвоживание почв и растений.

Вода уходит — океаны поднимаются

Исследование выявило ещё одну тревожную связь: теперь именно высыхание суши, а не только таяние ледников, стало основным источником пресной воды, поступающей в Мировой океан. Последствия — ускоренное повышение уровня моря. И ситуация ухудшается с 2014 года — момента последнего мощного Эль-Ниньо.

Что делать

Учёные призывают немедленно сократить забор подземных вод. В противном случае нас ждут:

  • Дефицит пресной воды.
  • Разрушение экосистем.
  • Сложности адаптации к климатическим изменениям.

Уже сегодня более 75% населения планеты живёт в странах, где водные ресурсы стабильно сокращаются.

Континентальное высыхание — не просто климатическая статистика. Это глобальная водная тревога, игнорировать которую означает осознанно подвергать риску будущие поколения.

Важно различать

Учёные подчёркивают: исчерпание подземных вод — критично. Но иссушение верхнего слоя почвы, на котором растут растения, пока не несёт угрозы: напротив, фиксируется глобальное озеленение, связанное с антропогенными выбросами CO₂.

Уточнения

Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма (от др.-греч. οἶκος - жилище, местопребывание и σύστημα - "целое, составленное из частей; соединение") — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
