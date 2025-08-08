Земля начала сохнуть изнутри: спутники зафиксировали тревожный водный срыв

Учёные зафиксировали мегавысыхание в России, Канаде, США и Азии с 2002 года

С 2002 год человечество столкнулось с тревожным феноменом — массовым исчерпанием грунтовых вод. Данные спутников GRACE и GRACE-FO показали: за это время суша без ледяного покрова теряла воду с беспрецедентной скоростью. Особенно пострадали территории в Северном полушарии.

Где суша "высохла" сильнее всего

Выделено четыре обширных региона так называемого мегавысыхания:

Север Канады и Аляски.

Север России.

Юго-запад США и Центральная Америка.

Полоса от Северной Африки до Юго-Восточной Азии.

Каждый год площадь с дефицитом влаги увеличивалась примерно на 830 000 квадратных километров — это больше территории Турции!

Почему это происходит

Причины — в комбинации климатических изменений и деятельности человека. Основной удар пришелся на подземные воды — их потери составляют около 68%. Особенно пострадали Мексика, Индия, Калифорния, Центральная Азия и Аравийский полуостров. Остальное — это пересыхание рек, озёр, таяние снега и вечной мерзлоты, обезвоживание почв и растений.

Вода уходит — океаны поднимаются

Исследование выявило ещё одну тревожную связь: теперь именно высыхание суши, а не только таяние ледников, стало основным источником пресной воды, поступающей в Мировой океан. Последствия — ускоренное повышение уровня моря. И ситуация ухудшается с 2014 года — момента последнего мощного Эль-Ниньо.

Что делать

Учёные призывают немедленно сократить забор подземных вод. В противном случае нас ждут:

Дефицит пресной воды.

Разрушение экосистем.

Сложности адаптации к климатическим изменениям.

Уже сегодня более 75% населения планеты живёт в странах, где водные ресурсы стабильно сокращаются.

Континентальное высыхание — не просто климатическая статистика. Это глобальная водная тревога, игнорировать которую означает осознанно подвергать риску будущие поколения.

Важно различать

Учёные подчёркивают: исчерпание подземных вод — критично. Но иссушение верхнего слоя почвы, на котором растут растения, пока не несёт угрозы: напротив, фиксируется глобальное озеленение, связанное с антропогенными выбросами CO₂.

