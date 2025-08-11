Лёд не вечен, как думали: что открытие в Арктике говорит о будущем планеты

Биомаркеры в донных отложениях подтвердили отсутствие вечной мерзлоты в Арктике

Новое исследование международной команды проекта Into the Blue (i2B) радикально меняет представление об истории Арктики. Вопреки устоявшемуся мнению, этот регион большую часть времени не был полностью покрыт массивной ледяной шапкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арктика

Лёд был сезонным, а не постоянным

Согласно результатам анализа, Арктика чаще всего находилась под тонким, сезонным льдом. Даже в периоды максимальных похолоданий — около 21 и 140 тысяч лет назад — часть океанических вод оставалась свободной ото льда. Это позволяло проникать солнечному свету, что делало возможным существование жизни в арктических морях.

Биомаркеры из глубины подтвердили сезонную структуру

Одним из ключевых доказательств стало обнаружение в донных отложениях органического соединения IP25 — вещества, вырабатываемого диатомовыми водорослями, которые живут только под временным льдом. Слои морского дна, исследованные в Норвежском море и на плато Ермак, содержали этот маркер на протяжении тысячелетий, что указывает на стабильную сезонную цикличность замерзания и таяния.

Атлантическое тепло не покидало север

Климатическое моделирование, проведённое с использованием системы AWI Earth System Model, подтвердило, что тёплые атлантические течения продолжали поступать в Арктику даже в ледниковые периоды. Это препятствовало образованию сплошного ледового щита и обеспечивало наличие открытой воды.

Исключения были, но они редки

Исследование выявило лишь один возможный эпизод глубокого и устойчивого замерзания — примерно 650 тысяч лет назад. В этот период наблюдалось резкое сокращение биологической активности на морском дне, что может указывать на временное исчезновение сезонного таяния.

Новая картина древней Арктики

Результаты работы опровергают классическую модель "вечно замёрзшей" Арктики. Постоянный ледяной покров оказался скорее исключением, чем нормой. В течение миллионов лет регион оставался динамичным, с чередованием замерзания и оттаивания, обеспечивающим устойчивость экосистем.

Такие выводы позволяют по-новому взглянуть на современные изменения климата: текущие процессы не являются частью привычного природного цикла, а значительно выбиваются из исторической нормы.

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

