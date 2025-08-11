Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В августе можно посадить редис, морковь, картофель и другие скороспелые культуры
Сочетание строгих брюк и кроссовок стало офисным трендом 2025 года
Кинолог Фокин: собака меняет ваш образ жизни на ближайшие 15 лет
Консервируем помидоры: простой рецепт
Леонид Агутин разозлился, когда журналисты задали ему вопрос про Анжелику Варум
Юрист Билялова назвала правила безопасной покупки алкоголя в России
Юная Мбоко победила Осаку — и услышала тишину вместо поздравлений
Учёные нашли микропластик в тканях человеческого мозга — данные журнала Nature Medicine
Рядом со Стоунхенджем можно посетить собор Солсбери и увидеть памятники неолита

Течёт сквозь пески и не мелеет: загадка Нила, которую не объясняют учебники

Подземные источники и экваториальные дожди поддерживают уровень воды в Ниле
3:52
Наука

Река Нил — крупнейшая водная артерия Африки, протекающая через засушливые районы, включая Сахару, и остающаяся полноводной на протяжении всего года. Протяжённость реки составляет около 6850 километров, а площадь бассейна достигает 3,4 млн км². Несмотря на то, что большая часть течения проходит через пустыню, пересыхания не наблюдается. Причины этого явления связаны как с географическими, так и с геологическими факторами.

Река Нил
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Река Нил

Влажные экваториальные истоки

Истоки Нила находятся в районе озера Виктория — одного из крупнейших пресноводных водоёмов мира. Эта зона расположена в экваториальной Африке, где выпадает до 2000 мм осадков в год. Основной приток — река Кабарега, питающая Викторию. Далее Нил включает целую систему рек: Виктория-Нил, Альберт-Нил, Бахр-эль-Джебель, Белый Нил и Голубой Нил.

Наибольший вклад в водность Нила вносят дожди, выпадающие в горах Эфиопии, питающие Голубой Нил. Он обеспечивает более половины общего стока. Пик притока приходится на летний сезон дождей.

Геология русла и потери воды

На значительной части своего течения Нил проходит по каменистому основанию, что препятствует проникновению воды в песчаные слои пустыни. Это геологическое условие минимизирует потери воды от фильтрации вглубь почвы. Потери от испарения велики, особенно в районе Сахары, но общий объём поступающей воды превышает эти потери.

Гидротехнические сооружения

На реке действуют крупные гидроэлектростанции. Асуанская ГЭС в Египте регулирует сезонные колебания уровня воды. С 2020 года ведётся поэтапное наполнение водохранилища эфиопской плотины "Возрождение", которая расположена на Голубом Ниле. Эти сооружения позволяют удерживать запасы воды, аккумулируя избыточный сток в период дождей и компенсируя дефицит в засушливое время.

Возможная роль подземных источников

Существует гипотеза, согласно которой часть стока обеспечивается за счёт подземных вод. Наличие рек с высокой минерализацией, таких как Намана и Солянка в Якутии, а также горячих источников в других частях мира, свидетельствует о наличии подземных выходов, питающих реки. Согласно этой версии, и Нил может частично пополняться водой, просачивающейся сквозь геологические пласты на определённых участках.

Данный фактор особенно актуален для объяснения постоянного уровня воды в межсезонье, когда осадков мало, а испарение велико. Однако в научной литературе такая гипотеза пока не получила широкого подтверждения.

Исторические трансформации гидросети

Известно, что около 3000 лет до н. э. исчез один из притоков Нила — так называемый Желтый Нил. Он ранее стекал с территории Дарфурского нагорья, однако в связи с климатическими изменениями утратил водность и стал временным потоком (вади). Это указывает на изменчивость гидрографической структуры Африки в исторической перспективе.

Также выдвигалась версия, что до определённого периода озеро Виктория не существовало в современном виде. Старые карты 16-18 веков указывают другие истоки Нила — в районе Лунных гор. Это может свидетельствовать об изменении рельефа и структуры водосборного бассейна в относительно недавнем прошлом.

Уточнения

Нил (араб. النيل‎, Эн-Ниль; англ. Nile, егип. jtrw Ятрау или ḥꜥpj Хапи, копт. Ⲫⲓⲁⲣⲟ Фиаро) — крупнейшая по протяжённости река в Африке, одна из величайших по протяжённости речных систем в мире.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м
Домашние животные
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Последние материалы
Сочетание строгих брюк и кроссовок стало офисным трендом 2025 года
Подземные источники и экваториальные дожди поддерживают уровень воды в Ниле
Кинолог Фокин: собака меняет ваш образ жизни на ближайшие 15 лет
Консервируем помидоры: простой рецепт
Леонид Агутин разозлился, когда журналисты задали ему вопрос про Анжелику Варум
Юрист Билялова назвала правила безопасной покупки алкоголя в России
Юная Мбоко победила Осаку — и услышала тишину вместо поздравлений
Учёные нашли микропластик в тканях человеческого мозга — данные журнала Nature Medicine
Рядом со Стоунхенджем можно посетить собор Солсбери и увидеть памятники неолита
Прощай, засор: используйте соду и уксус для прочистки раковины – сантехник не понадобится
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.