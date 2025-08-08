Самая недооценённая эпидемия Европы: чума пришла раньше, чем мы думали

Учёные нашли следы чумы в захоронениях неолита в Швеции и Дании

2:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Что, если падение неолита в Европе — это не климат и не войны, а эпидемия, о которой никто не знал?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Археологи и неолитическая чума

Новое генетическое исследование поставило под сомнение устоявшиеся представления о причинах краха неолитических сообществ Северной Европы около 5 тысяч лет назад. До этого считалось, что ранние штаммы чумы не были смертельно опасны — теперь у учёных есть повод думать иначе.

Взлёт и падение неолита

Когда земледельцы из Анатолии пришли в Европу, они не только вытеснили местных охотников-собирателей, но и привнесли болезни. Местные племена либо исчезли, либо ассимилировались, приняв новый уклад жизни.

Численность населения резко выросла, хотя питание стало хуже, чем у предков. Но примерно 5300-4900 лет назад в Северной Европе всё оборвалось: прекратили строить мегалиты, резко упало количество захоронений, распространилась культура шнуровой керамики.

Останки, которые раскрыли тайну

Международная команда учёных изучила ДНК 108 человек из 9 мегалитических гробниц в Швеции и Дании — всех из эпохи неолитического упадка. Среди них оказалось две генетически разные группы: одна — потомки анатолийцев и местных охотников, другая — выходцы со степей, принесшие шнуровую керамику.

И вот что поразило исследователей: у 17% найденных были следы Yersinia pestis — чумной палочки. А среди потомков степняков заражённых было ещё больше — 28%.

Но разве ранняя чума могла убивать

Принято было считать, что первые штаммы Y. pestis не передавались через блох и не могли вызвать эпидемию — им якобы не хватало гена, отвечающего за белок Ymt.

Но теперь известно, что Y. pestis — это мутировавшая форма Y. pseudotuberculosis, возбудителя псевдотуберкулёза, передающегося через пищу и воду. Значит, чума могла распространяться без блох — от человека к человеку, через еду и питьё.

Эпидемия, которую не распознали

Авторы работы считают, что за 120 лет в Европе существовало минимум три штамма чумы. Ни один из них не обладал высокой блохозависимой заразностью, но этого было достаточно.

Если 17% заболевших — это минимальная оценка, то реальное число заражённых могло быть значительно выше. А это уже — эпидемия. Возможно, именно она и уничтожила неолитическую цивилизацию на севере Европы.

Уточнения

Чума́ (лат. pestis - зара́за; тур. çuma - прыщ, нары́в) — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса.

