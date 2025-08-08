Динозавров уничтожил не огонь: раскрыт настоящий механизм вымирания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Учёные из США: причиной гибели динозавров стало испарение пород, а не пожары
1:56
Наука

Оказалось, что не пожары стали причиной ледниковой зимы, убившей динозавров. Виновник — сам удар астероида.

Конец эпохи динозавров
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Конец эпохи динозавров

Как всё произошло

66 миллионов лет назад Землю потрясла катастрофа. Астероид диаметром около 10 км упал на мелководье у берегов нынешней Мексики. Это вызвало мощный взрыв и оставило кратер Чиксулуб. Событие стало спусковым крючком для одного из крупнейших вымираний в истории планеты — исчезли не только динозавры, но и множество других животных и растений.

Два источника сажи

Считалось, что падение небесного тела вызвало масштабные пожары, наполнившие атмосферу сажей и вызвавшие глобальное похолодание. Однако учёные долго не могли определить, что именно сыграло решающую роль: огонь от пожаров или испарение пород от удара?

Команда Шелби Лайонc из Университета штата Пенсильвания решила этот спор.

Что показал анализ

Исследователи изучили осадочные породы из самого кратера и других уголков планеты, где сохранились следы сажи. Особое внимание они уделили полициклическим ароматическим углеводородам — маркерам сжигания органики.

Результат оказался неожиданным:

"Большинство частиц сажи появилось в атмосфере практически мгновенно. Это указывает на их происхождение от самого удара, а не от пожаров", — сообщают авторы работы.

Почему это важно

Масштабное испарение углеродсодержащей породы привело к выбросу в атмосферу огромного количества аэрозолей. Они блокировали солнечный свет, вызвав резкое похолодание. Именно оно довершило гибель динозавров.

Пожары действительно были, но их вклад в изменение климата оказался гораздо меньше, чем предполагалось.

Уточнения

Атмосфе́ра (от др.-греч. ἀτμός - "пар" и σφαῖρα - "сфера") — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
