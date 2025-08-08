Динозавров уничтожил не огонь: раскрыт настоящий механизм вымирания

Оказалось, что не пожары стали причиной ледниковой зимы, убившей динозавров. Виновник — сам удар астероида.
66 миллионов лет назад Землю потрясла катастрофа. Астероид диаметром около 10 км упал на мелководье у берегов нынешней Мексики. Это вызвало мощный взрыв и оставило кратер Чиксулуб. Событие стало спусковым крючком для одного из крупнейших вымираний в истории планеты — исчезли не только динозавры, но и множество других животных и растений.
Считалось, что падение небесного тела вызвало масштабные пожары, наполнившие атмосферу сажей и вызвавшие глобальное похолодание. Однако учёные долго не могли определить, что именно сыграло решающую роль: огонь от пожаров или испарение пород от удара?
Команда Шелби Лайонc из Университета штата Пенсильвания решила этот спор.
Исследователи изучили осадочные породы из самого кратера и других уголков планеты, где сохранились следы сажи. Особое внимание они уделили полициклическим ароматическим углеводородам — маркерам сжигания органики.
Результат оказался неожиданным:
"Большинство частиц сажи появилось в атмосфере практически мгновенно. Это указывает на их происхождение от самого удара, а не от пожаров", — сообщают авторы работы.
Масштабное испарение углеродсодержащей породы привело к выбросу в атмосферу огромного количества аэрозолей. Они блокировали солнечный свет, вызвав резкое похолодание. Именно оно довершило гибель динозавров.
Пожары действительно были, но их вклад в изменение климата оказался гораздо меньше, чем предполагалось.
