Символ, которого нет на небе: археологи нашли карту неба из прошлого мира

Учёные из Италии нашли гравировку созвездий на артефакте возрастом 2500 лет
2:21
Наука

Во время археологических раскопок на северо-востоке Италии, у границы со Словенией, учёные обнаружили два обработанных каменных диска. Один из них был гладким, а второй — покрыт загадочными гравировками. Сначала они казались случайными, но при более пристальном изучении стало ясно: это — звёздная карта.

Звёздный диск Рупинпикколо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Звёздный диск Рупинпикколо

"Скорпион" на камне

Археолог Федерико Бернардини первым заметил: расположение точек на диске подозрительно напоминает созвездие Скорпиона. Чтобы проверить догадку, он обратился к астроному Паоло Моларо. Исследование подтвердило: 29 из 30 знаков действительно соответствуют созвездиям, известным нам и сегодня — Орион, Кассиопея, Плеяды и другие.

Как выглядело небо 2500 лет назад

помощью программы Stellarium учёные смоделировали вид звёздного неба с холма Рупинпикколо в IV веке до нашей эры. Оказалось, в ту эпоху звезда Саргас (θ Скорпиона) находилась в ином месте небосвода — именно там, где на диске была вырезана соответствующая точка. Это подтвердило: карта максимально точно отражала прошлое небо.

Один знак — вне звёздных законов

Но один символ так и не удалось соотнести ни с одним из известных небесных тел. Учёные предполагают: это может быть изображение сверхновой или даже "неудавшейся" сверхновой — явления, которое наблюдал гравер, но которое больше не видно на небе.

Что за место — Рупинпикколо

Кастельере Рупинпикколо — укреплённое поселение, построенное на вершине известнякового холма. Его стены достигают трёх метров в высоту и до семи метров в толщину. Эти поселения относятся к особой археологической культуре, существовавшей на территории Истрии и северо-восточной Италии с раннего бронзового века до железного века — с 1800 по 300 годы до н. э.

Солнце без знаков

Интересно и то, что второй диск — идентичный по размеру, но совершенно гладкий — исследователи интерпретировали как символическое изображение Солнца. А его сосед, украшенный точками-звёздами, стал первой известной в Италии звездной картой.

Уточнения

Созве́здия - в современной астрономии участки, на которые разделена небесная сфера для удобства ориентирования на звёздном небе. В древности созвездиями назывались характерные фигуры, образуемые яркими звёздами.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
