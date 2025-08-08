Место, за которое сражались веками, оказалось заселено на тысячи лет раньше

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:15
Наука

Археологи сделали открытие, которое может переписать историю заселения Ирландии. Оказывается, в Лондондерри, на самом севере острова, люди жили ещё 5800 лет назад — и не просто жили, а строили большие дома, оставляли после себя предметы быта и, судя по всему, вели активную, независимую жизнь.

Неолитическое поселение у Лох-Фойла
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Неолитическое поселение у Лох-Фойла

Два дома и много вопросов

На месте будущего жилого комплекса в Северной Ирландии исследователи нашли два прямоугольных строения. Их возраст — около 3800 года до нашей эры. Такие дома характерны для Ирландии и Шотландии, но встречаются крайне редко. Оказалось, что почва на берегах Лох-Фойла отлично сохраняет артефакты: археологи обнаружили деревянные стены, керамику, утварь и инструменты.

"Размеры домов говорят о масштабах поселения, которые для Ирландии неолита крайне необычны", — поясняет археолог Кэти Макмонагл.

Почему именно здесь

Местность вокруг реки Фойл и залива Лох-Фойл была идеальна: вода, плодородные земли, леса. Всё это делало её привлекательной для земледельцев неолита, которые жили в просторных домах и были полностью самодостаточными.

По плотности населения тех времён этот регион — безусловный лидер среди неолитических поселений Ирландии. И это только добавляет загадочности тому, почему за эти земли позднее развернулись кровавые войны.

От неолита к королевствам

Позднее эти земли стали ареной борьбы между кельтскими государствами. На смену Уладу, прославившемуся в саге о Кухулине, пришло королевство Айлех. Именно оно и владело этой территорией в Средние века. Археологи находят подтверждение мифам: от столицы Эмайн Махи до изображений сражений, вырезанных на камне.

Земля, за которую всегда сражались

Истории североирландских холмов — не просто археологические находки. Это территория, где воевали герои саг, сталкивались интересы королей, и, возможно, где скрыто нечто такое, ради чего сюда шли тысячи лет назад.

Уточнения

Утварь (от глагола творить, то есть делать, производить, создавать) — в русском языке — самое общее обозначение искусственно созданных и движимых предметов интерьера ("всё движимое в доме"); "совокупность предметов, принадлежности какого-нибудь обихода".

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
