Удар, который всё изменил: планета-призрак принесла на Землю ключ к существованию

Кажется невероятным, но жестокое столкновение, случившееся более 4,4 миллиарда лет назад, могло стать началом жизни на Земле. Именно оно, по мнению ученых, не только породило Луну, но и обогатило нашу планету важнейшими веществами — углеродом и азотом.
Согласно самой популярной версии, в далеком прошлом в Землю врезалось гигантское космическое тело — гипотетическая протопланета Тейя, сопоставимая размерами с Марсом. В результате чудовищного удара часть вещества оказалась на орбите, где позже сформировалась Луна.
Но этим последствия не ограничились: вместе с обломками в мантии, коре, атмосфере и океанах Земли появились химические элементы, необходимых для жизни — несмотря на то что её ядро бедно на такие легкие вещества.
Легкие элементы, вроде серы, углерода и азота, крайне редки на внутренних планетах Солнечной системы. Но именно они необходимы для появления и поддержания жизни. Как оказалось, они могли попасть на Землю только извне.
Одна из теорий связывает происхождение этих веществ с потоком метеоритов, включая углеродистые хондриты. Проблема в том, что их химический состав не совпадает с земным. Например, на нашей планете углерод к азоту соотносится как 40:1, а в хондритах — всего 20:1.
Ученые из группы профессора Дасгупты выдвинули альтернативную версию: нужные элементы пришли с самой Тейей. Её ядро, предположительно, было насыщено серой, а внешние слои содержали углерод и азот.
Эксперименты подтвердили: при высоком содержании серы углерод плохо растворяется в ядре, а значит, он "выталкивается" в верхние слои — в отличие от азота, который частично остается. Это могло создать именно то соотношение, что мы наблюдаем на Земле.
Чтобы проверить гипотезу, ученые провели масштабное моделирование — более миллиарда виртуальных столкновений. Результаты удивили даже их самих.
"Как мы обнаружили, все свидетельства — и изотопный состав, и отношение углерода к азоту, и общее количество этих элементов во внешних слоях Земли — указывают на "лунное” столкновение с богатой летучими веществами планетой, примерно марсианского размера, с насыщенным серой ядром".
Ядро - самые внутренние слои планеты. Ядро может состоять из нескольких твёрдых и жидких слоёв, а также быть полностью твёрдым или полностью жидким.
Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?