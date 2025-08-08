Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вода есть, а жизни нет: что не так с загадочной планетой в 179 световых годах от нас

Астрономы нашли воду в атмосфере экзопланеты HR 8799 c на расстоянии 179 св. лет
2:38
Наука

Астрономы сделали невероятное открытие, обнаружив воду в атмосфере экзопланеты, находящейся на расстоянии 179 световых лет от Земли. Это достижение открывает перед учеными новые горизонты в изучении других миров.

Газовый гигант HR 8799 c
Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Газовый гигант HR 8799 c

Сложности наблюдения за экзопланетами

Изучение экзопланет всегда было непростой задачей. Главная проблема заключается в том, что свет от звезды, вокруг которой вращается планета, затмевает свет самой планеты. Это затрудняет её наблюдение. Однако с развитием технологий астрономам удалось преодолеть эту преграду.

Обсерватория Кека: ключ к открытию

В этом исследовании решающее значение имела Обсерватория Кека. Используя передовые технологии, такие как адаптивная оптика и спектрофотометр Cryogenic Echelle с ближним инфракрасным излучением (NIRSPEC), ученые смогли получить высококачественные изображения планеты и сделать точные измерения её атмосферы.

Какая планета была изучена

Обнаружение воды в атмосфере относится к экзопланете HR 8799 c, которая является молодой гигантской газовой планетой. Она в семь раз массивнее Юпитера и совершает полный оборот вокруг своей звезды за 200 лет. В отличие от планет Солнечной системы, она значительно отличается своими характеристиками.

Что удалось обнаружить

Проведенные исследования подтвердили наличие воды в атмосфере HR 8799 c, а также отсутствие метана. Это открытие имеет огромное значение для астрономии, так как метан обычно является важным индикатором жизни, и его отсутствие может свидетельствовать о том, что на этой планете нет жизни, как мы её понимаем.

Будущее исследований: новые технологии

Ученые уже начали работу над новым инструментом, который будет использоваться в Обсерватории Кека — KPIC (Keck Planet Imager и Characterizer). Этот инструмент позволит изучать экзопланеты, которые находятся еще ближе к своим звездам, и чей свет слабее. Таким образом, технологии продолжат развиваться, что откроет новые возможности для исследования дальних миров.

Что дальше

Это открытие — важный шаг вперед в изучении экзопланет. Благодаря новым технологиям астрономы смогут исследовать более отдалённые миры, возможно, находя признаки жизни в самых неожиданных местах.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō - "вне", "снаружи"), или внесолнечная планета,- планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
