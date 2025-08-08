Космическая рана расширяется — галактика уходит в темноту без надежды на исцеление

Астрономы зафиксировали утечку водорода из Малого Магелланова Облака

Что, если бы вы могли наблюдать, как умирает целая галактика? Не мгновенно, в огне или катастрофе, а медленно, год за годом теряя своё дыхание. Именно это сейчас происходит с Малым Магеллановым Облаком — карликовой галактикой, находящейся всего в 200 тысячах световых лет от нас.

Гибель звёздной кузницы

Галактика теряет атомный водород — ключевой элемент для рождения новых звёзд. Астрономы заметили мощный отток газа благодаря телескопу АСКАП. По их словам, если утечка не прекратится, звёздообразование остановится, и галактика угаснет.

"Мы смогли наблюдать мощный отток водородного газа из Малого Магелланова Облака. Это означает, что галактика в итоге может потерять способность к формированию новых звезд", — говорит Наоми МакКлюр-Гриффитс из Австралийского национального университета.

Уникальные данные с АСКАП

Секрет в телескопе: его сверхширокий обзор позволил учёным захватить всю галактику одним снимком. Это дало шанс увидеть, как далеко растянулась утечка — почти на два килопарсека (6523 световых года) от ядра.

Скорость потери водорода оказалась в разы выше скорости образования новых светил. За последние 25-60 миллионов лет галактика лишилась около 10 миллионов солнечных масс газа. Это примерно 3% от всего её запаса.

Танец с судьбой

Малое Магелланово Облако — одна из ближайших к нам галактик. Оно вращается в тандеме с Большим Магеллановым Облаком и вместе они кружатся вокруг Млечного Пути. Несмотря на скромные размеры (всего 7 тысяч световых лет в диаметре), его можно увидеть невооружённым глазом в Южном полушарии.

Но, кажется, этот галактический танец подходит к концу. С каждым миллионом лет шансы на новую жизнь в Облаке уменьшаются. Учёные стали свидетелями того, как галактика угасает — красиво, медленно, без возможности вернуться назад.

