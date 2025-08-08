Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рекомпозиция тела поможет способствует одновременному набору мышц и сжиганию жира
Неправильный прикус может вызывать головные боли и проблемы с осанкой — ортодонт Буторина
Запах цитруса, фольга и игрушки помогают отучить кошку лезть на стол
Военный эксперт Липовой: группировка ВСУ под Константиновкой фактически в огневом котле
Опытные садоводы советуют выращивать томаты под навесом для защиты от плесени
Банки.ру: россияне чаще покупают доллары, а продают евро
Дерматологи перечислили признаки аллергической реакции на косметические средства
Wiadomosci: предложения США Путину включают прекращение огня и снятие санкций
Алексей Воробьёв понял, что женщину нужно не только любить, но и слушать

Космическая рана расширяется — галактика уходит в темноту без надежды на исцеление

Астрономы зафиксировали утечку водорода из Малого Магелланова Облака
2:11
Наука

Что, если бы вы могли наблюдать, как умирает целая галактика? Не мгновенно, в огне или катастрофе, а медленно, год за годом теряя своё дыхание. Именно это сейчас происходит с Малым Магеллановым Облаком — карликовой галактикой, находящейся всего в 200 тысячах световых лет от нас.

Гибель галактики
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гибель галактики

Гибель звёздной кузницы

Галактика теряет атомный водород — ключевой элемент для рождения новых звёзд. Астрономы заметили мощный отток газа благодаря телескопу АСКАП. По их словам, если утечка не прекратится, звёздообразование остановится, и галактика угаснет.

"Мы смогли наблюдать мощный отток водородного газа из Малого Магелланова Облака. Это означает, что галактика в итоге может потерять способность к формированию новых звезд", — говорит Наоми МакКлюр-Гриффитс из Австралийского национального университета.

Уникальные данные с АСКАП

Секрет в телескопе: его сверхширокий обзор позволил учёным захватить всю галактику одним снимком. Это дало шанс увидеть, как далеко растянулась утечка — почти на два килопарсека (6523 световых года) от ядра.

Скорость потери водорода оказалась в разы выше скорости образования новых светил. За последние 25-60 миллионов лет галактика лишилась около 10 миллионов солнечных масс газа. Это примерно 3% от всего её запаса.

Танец с судьбой

Малое Магелланово Облако — одна из ближайших к нам галактик. Оно вращается в тандеме с Большим Магеллановым Облаком и вместе они кружатся вокруг Млечного Пути. Несмотря на скромные размеры (всего 7 тысяч световых лет в диаметре), его можно увидеть невооружённым глазом в Южном полушарии.

Но, кажется, этот галактический танец подходит к концу. С каждым миллионом лет шансы на новую жизнь в Облаке уменьшаются. Учёные стали свидетелями того, как галактика угасает — красиво, медленно, без возможности вернуться назад.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας "Млечный Путь" от др.-греч. γάλα, γάλακτος "молоко") — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования
Домашние животные
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования Аудио 
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана
Мировая кооперация
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
Последние материалы
В Госдуме поддержали идею специальных сим-карт для детей
Китай нарастил экспорт, несмотря на американские пошлины
Военкор Стешин объяснил, зачем иностранные наемники продолжают ехать в зону СВО
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Профессор Богданов рассказал, для кого опасен новый продукт для похудения
Опьянение у диких животных связано с поеданием ферментированных фруктов — исследование поведения
Профессор Богданов назвал два типа самых опасных диет
Работы, которые нужно выполнить в августе для урожая в следующем год
Туристы могут увидеть замки Греции в Монемвасии, Нафплионе, Янине, Нафпактосе и Родосе
Свадебные костюмы для невест стали главным трендом этого лета, говорят стилисты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.