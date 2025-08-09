Цельные продукты помогли похудеть почти вдвое быстрее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:50
Наука

Хотите есть больше и при этом худеть? Переходите на цельные продукты.
Именно такой неожиданный, но обнадёживающий вывод сделали исследователи из Калифорнийского университета в ходе нового клинического эксперимента. Их работа подтверждает: отказ от ультрапереработанных продуктов в пользу минимально обработанных — это не просто тренд, а научно обоснованный способ улучшить здоровье и снизить вес.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

В эксперименте приняли участие 55 взрослых. Добровольцев разделили на две группы: одна питалась цельными, минимально обработанными продуктами, а другая — преимущественно ультрапереработанными. Через четыре недели участники сделали перерыв, а затем поменялись типами питания.

Обе диеты были сбалансированы по калориям, макро- и микронутриентам, соответствовали рекомендациям Eatwell Guide, и отличались только степенью обработки продуктов.

Результаты оказались впечатляющими:

При диете минимально обработанными продуктами снижение веса составило в среднем 2,06%, тогда как при ультрапереработанными — лишь 1,05%.
Участники на минимально обработанными продуктами также потеряли больше жировой массы, при этом сохранив мышечную.
Улучшился контроль аппетита, снизилась тяга к перекусам, а общее потребление калорий оказалось значительно ниже — без ограничений по объёму еды.

Исследование подчёркивает: дело не только в составе продуктов, но и в их технологической обработке. Ультрапереработанные продукты, хотя и могут соответствовать формальным критериям "здорового питания", часто вызывают переедание, искажают ощущения насыщения и влияют на гормоны голода.

Среди таких продуктов — готовые блюда, сладкие батончики, колбасы, пакетированные соусы и напитки. Они создают пищевую среду, способствующую набору веса даже при соблюдении калорийной нормы.

Ключ к успеху — простота и натуральность. Готовка из цельных ингредиентов (овощей, цельных зёрен, рыбы, мяса, бобовых) не требует строгих ограничений, но обеспечивает:

  • Долгосрочное снижение веса
  • Улучшение метаболического здоровья
  • Контроль аппетита и чувство насыщения
  • Повышение качества питания в целом

Специалисты в области питания подчеркивают: не все ультрапереработанные продукты одинаково вредны, но повсеместное их распространение требует реформ на уровне пищевой политики.

Люди, в свою очередь, должны стремиться снижать потребление соли, сахара и насыщенных жиров, при этом увеличивая долю свежих и натуральных продуктов в рационе.

Уточнения

Цельнозерновые продукты — продукты, сделанные из цельного зерна с сохранением того же баланса питательных веществ, что и в изначальном зерне. К продуктам из цельного зерна относят цельнозерновой хлеб, цельнозерновые макароны, цельнозерновой кускус, цельнозерновой булгур и коричневый и бурый рис. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
