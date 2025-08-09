Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибка, лишающая части урожая: управление пасынками томатов в августе
Слава делится наблюдением: Дженнифер Лопес повторила её образ
Амурский Главрыбвод готовит выпуск сахалинского осётра после 6-летнего перерыва
Дизайнеры назвали угловые диваны неудачным выбором для небольших комнат
Фитнес-хак за 10 минут для всех: 6 поз для гибкости тела от тренера
Эксперты: страх разлуки заставляет собак постоянно сопровождать владельца
Врачи: тёплая вода натощак улучшает работу пищеварения и суставов
Правительство выделит 10 млрд рублей на льготное автокредитование
Способ жарки яиц с фольгой создаёт суфле с хрустящей корочкой

Учёные объяснили, как укрепить когнитивный резерв мозга в среднем возрасте

Когнитивный резерв: как сохранить ясный ум после 60 лет
3:15
Наука

Когнитивный резерв — это способность мозга адаптироваться и компенсировать возрастные или патологические изменения, включая такие состояния, как болезнь Альцгеймера. У людей с высоким когнитивным резервом нередко наблюдается сохранение ясного мышления даже при наличии значительных изменений в мозговой ткани. Это объясняет, почему некоторые пожилые сохраняют интеллект, несмотря на наличие нейропатологии.

Работа мозга
Фото: commons.wikimedia.org by Tumisu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Работа мозга

Существует три типа когнитивного резерва:

  • Нейронный резерв — структурные особенности мозга (например, объём серого вещества).
  • Когнитивный резерв в узком смысле — способность использовать альтернативные нейронные пути при повреждении основных.
  • Психологический резерв — адаптивность мышления, поведение и мотивация в условиях когнитивного стресса.

Средний возраст считается критическим этапом, когда поведенческие привычки и образ жизни могут оказывать долгосрочное влияние на здоровье мозга.

Регулярная умственная нагрузка способствует созданию новых нейронных связей.

Это могут быть:

  • Чтение сложной литературы
  • Изучение иностранных языков
  • Игры, стимулирующие мышление (шахматы, судоку)
  • Решение нестандартных задач

Физическая активность

Аэробные упражнения (ходьба, плавание, танцы) улучшают кровоснабжение мозга и способствуют нейрогенезу — образованию новых нейронов. Рекомендуется не менее 150 минут умеренной нагрузки в неделю.

Социальные связи

Активное социальное взаимодействие помогает бороться с изоляцией, депрессией и стрессом, негативно влияющими на когнитивную функцию. Участие в сообществах, волонтёрская деятельность и общение с близкими — всё это укрепляет психологический резерв.

Качественный сон

Во время глубоких фаз сна происходит "очистка" мозга от токсинов, включая бета-амилоиды, связанные с Альцгеймером. Недостаток сна напрямую связан с ухудшением памяти и внимания.

Питание

Средиземноморская или MIND-диета (модификация средиземноморской и DASH-диет) признаны наиболее полезными для мозга, включая:

  • Орехи и жирную рыбу
  • Оливковое масло
  • Ягоды, овощи, зелень
  • Цельнозерновые продукты

Управление стрессом

Хронический стресс разрушает гиппокамп — структуру, ответственную за память. Практики осознанности, медитация, дыхательные упражнения и психотерапия помогают укреплять психологическую устойчивость.

Непрерывное обучение

Не стоит останавливаться на достигнутом: обучение новым навыкам, освоение технологий, участие в мастер-классах — всё это активно задействует нейронные ресурсы и поддерживает "гибкость" мышления.

Когнитивный резерв — это не врождённый ресурс, а накапливаемый капитал. Чем раньше вы начнёте инвестировать в здоровье мозга, тем выше вероятность сохранить ясность ума и качество жизни в пожилом возрасте. Главное — регулярность, разнообразие стимулов и позитивный настрой.

Уточнения

Судо́ку — головоломка с числами. Судоку является латинским квадратом 9-го порядка. 

Бета-амило́иды (англ. amyloid beta, Aβ) — общее название для нескольких пептидов, состоящих из примерно 40 аминокислотных остатков и образующихся из трансмембранного белка — предшественника бета-амилоида. 

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Судо́ку — головоломка с числами. Судоку является латинским квадратом 9-го порядка. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Наука и техника
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Наука и техника
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Последние материалы
Ошибка, лишающая части урожая: управление пасынками томатов в августе
Слава делится наблюдением: Дженнифер Лопес повторила её образ
Амурский Главрыбвод готовит выпуск сахалинского осётра после 6-летнего перерыва
Когнитивный резерв: как сохранить ясный ум после 60 лет
Дизайнеры назвали угловые диваны неудачным выбором для небольших комнат
Фитнес-хак за 10 минут для всех: 6 поз для гибкости тела от тренера
Эксперты: страх разлуки заставляет собак постоянно сопровождать владельца
Врачи: тёплая вода натощак улучшает работу пищеварения и суставов
Правительство выделит 10 млрд рублей на льготное автокредитование
Способ жарки яиц с фольгой создаёт суфле с хрустящей корочкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.