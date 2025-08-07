Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солисты Миража заявили, что не жалуются на гонорары после выхода Слова пацана
Зелёные помидоры дозреют за 2 дня при хранении с яблоками — агрономы
Техэксперт Александр Тарасов: перед дорогой нужно проверить давление и износ протектора
Bloomberg: мировой дефицит платины достиг критической стадии в 2025 году
Jah Khalib прервал тур по Казахстану из-за критического состояния дочери
Простой рецепт гречневой лапши со свининой: готовка за 30 минут
Гастроэнтеролог Белоусов рассказал о пользе и рисках зелёного чая
В Госдуме усомнились в намерениях Трампа на фоне готовящейся встречи с Путиным
Минпросвещения: запрет детям мигрантов учиться бесплатно нарушает Конституцию РФ

Грядет сильнейшая магнитная буря за два месяца, но бояться нечего: развеян главный миф

Синоптик Вильфанд опроверг главный миф про магнитные бури
1:45
Наука » Экология » Природа

Влияние магнитных бурь на здоровье пока не доказано, а на погоду они не влияют. Об этом Pravda.Ru сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя прогноз мощной магитной бури 8 августа.

Магнитная буря
Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Магнитная буря

Ранее ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что 8 августа на Земле ожидается сильнейшая за два месяца магнитная буря. Причиной называют крупную корональную дыру на обращенной к Земле стороне Солнца. 

Вильфанд отметил, что метеорологи не занимаются анализом солнечной активности, поскольку она не влияет на погодные процессы.

"Действительно это важный элемент геофизики, но к погоде все это не имеет никакого отношения. И метеорологи этим не занимаются", — пояснил он.

Он добавил, что солнечная активность может сказываться на работе приборов и радиосвязи, особенно в северных широтах, но не вызывают изменений в атмосфере.

"Все эти возмущения действительно влияют на работу приборов связи, особенно коротковолновые. Причем в северных широтах, высоких полярных широтах, это действительно очень важно. На деятельность, связанную с воздушным транспортом, с космической деятельностью. Но не на погоду влияет", — отметил Вильфанд.

Что касается возможного влияния магнитных бурь на самочувствие, Вильфанд подчеркнул, что научных подтверждений этой связи нет.

"Большинство людей твердо уверены, что если магнитная буря происходит, самочувствие ухудшается. Может быть, но пока это не доказано", — сказал он.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Орнитологи: самая жуткая птица Африки оказалась беззащитной перед браконьерами
Домашние животные
Орнитологи: самая жуткая птица Африки оказалась беззащитной перед браконьерами Аудио 
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов
Садоводство, цветоводство
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов Аудио 
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Домашние животные
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Jah Khalib прервал тур по Казахстану из-за критического состояния дочери
Bloomberg: мировой дефицит платины достиг критической стадии в 2025 году
Простой рецепт гречневой лапши со свининой: готовка за 30 минут
Гастроэнтеролог Белоусов рассказал о пользе и рисках зелёного чая
В Госдуме усомнились в намерениях Трампа на фоне готовящейся встречи с Путиным
Минпросвещения: запрет детям мигрантов учиться бесплатно нарушает Конституцию РФ
Обувь, которая визуально увеличивает рост: советы стилистов
Учёные УрФУ испытали бактерии из солёного озера для защиты урожая от засоления
Сланцевый камень подходит для отделки кухни, ванной, спальни и каминов — дизайнеры
Готовый корм безопаснее и сбалансированнее сырого мяса — предупреждают врачи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.