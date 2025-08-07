Грядет сильнейшая магнитная буря за два месяца, но бояться нечего: развеян главный миф

Синоптик Вильфанд опроверг главный миф про магнитные бури

Влияние магнитных бурь на здоровье пока не доказано, а на погоду они не влияют. Об этом Pravda.Ru сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя прогноз мощной магитной бури 8 августа.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Магнитная буря

Ранее ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что 8 августа на Земле ожидается сильнейшая за два месяца магнитная буря. Причиной называют крупную корональную дыру на обращенной к Земле стороне Солнца.

Вильфанд отметил, что метеорологи не занимаются анализом солнечной активности, поскольку она не влияет на погодные процессы.

"Действительно это важный элемент геофизики, но к погоде все это не имеет никакого отношения. И метеорологи этим не занимаются", — пояснил он.

Он добавил, что солнечная активность может сказываться на работе приборов и радиосвязи, особенно в северных широтах, но не вызывают изменений в атмосфере.

"Все эти возмущения действительно влияют на работу приборов связи, особенно коротковолновые. Причем в северных широтах, высоких полярных широтах, это действительно очень важно. На деятельность, связанную с воздушным транспортом, с космической деятельностью. Но не на погоду влияет", — отметил Вильфанд.

Что касается возможного влияния магнитных бурь на самочувствие, Вильфанд подчеркнул, что научных подтверждений этой связи нет.