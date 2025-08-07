Грядет сильнейшая магнитная буря за два месяца, но бояться нечего: развеян главный миф

Влияние магнитных бурь на здоровье пока не доказано, а на погоду они не влияют. Об этом Pravda.Ru сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя прогноз мощной магитной бури 8 августа.
Ранее ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что 8 августа на Земле ожидается сильнейшая за два месяца магнитная буря. Причиной называют крупную корональную дыру на обращенной к Земле стороне Солнца.
Вильфанд отметил, что метеорологи не занимаются анализом солнечной активности, поскольку она не влияет на погодные процессы.
"Действительно это важный элемент геофизики, но к погоде все это не имеет никакого отношения. И метеорологи этим не занимаются", — пояснил он.
Он добавил, что солнечная активность может сказываться на работе приборов и радиосвязи, особенно в северных широтах, но не вызывают изменений в атмосфере.
"Все эти возмущения действительно влияют на работу приборов связи, особенно коротковолновые. Причем в северных широтах, высоких полярных широтах, это действительно очень важно. На деятельность, связанную с воздушным транспортом, с космической деятельностью. Но не на погоду влияет", — отметил Вильфанд.
Что касается возможного влияния магнитных бурь на самочувствие, Вильфанд подчеркнул, что научных подтверждений этой связи нет.
"Большинство людей твердо уверены, что если магнитная буря происходит, самочувствие ухудшается. Может быть, но пока это не доказано", — сказал он.
Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.