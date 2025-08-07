Озеро Эри под атакой: что скрывается за безобидным цветением водорослей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Опасное цветение водорослей парализовало озеро Эри в США
1:19
Наука

Летний отдых оказался под угрозой из-за активного размножения цианобактерий.

Дом на воде
Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Drozd on wiki Drozdp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дом на воде

Национальный центр по изучению океанов и прибрежных зон (NCCOS) США сообщает о расширении зоны цветения, которое сопровождается характерным сине-зеленым окрашиванием воды, особенно заметным с начала августа.

В настоящее время зона распространения вредоносных водорослей охватывает около 250 км прибрежной полосы, простираясь от Монро (Мичиган) до Порт-Клинтона (Огайо).

Особо серьезно пострадал залив Сандаски, популярное место отдыха в Огайо, где отмечаются повышенные концентрации цианобактерий и цианотоксинов — продуктов их жизнедеятельности.

Департамент здравоохранения штата Огайо настоятельно рекомендует местным жителям и туристам воздержаться от купания в западной части озера Эри из-за опасного уровня бактериального загрязнения.

По данным Агентства по охране окружающей среды, высокие концентрации цианотоксинов могут вызывать как легкие симптомы, такие как головная боль, диарея и раздражение кожи, так и более серьезные последствия, вплоть до угрожающих жизни состояний, в зависимости от индивидуального здоровья, пишет nypost.

Уточнения

Цианобакте́рии или сине-зелёные во́доросли, или циане́и (лат. Cyanobacteria, от греч. κυανός — сине-зелёный) — отдел крупных грамотрицательных бактерий, способных к фотосинтезу, сопровождающемуся выделением кислорода.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
