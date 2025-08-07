12 000 лет под водой: обнаружен город, который мог вдохновить легенду о Ноевом ковчеге

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:23
Наука

Древний затопленный город, покоящийся на дне турецкого озера Ван, может скрывать ключи к пересмотру истории Ноева ковчега.

затонувший храм
Фото: https://commons.wikimedia.org by Elkman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
затонувший храм

Обширные останки, расположенные на глубине около 26 метров недалеко от города Геваш, находятся всего в 240 километрах от горы Арарат, традиционно считающейся местом приземления библейского ковчега.

Геологические данные указывают на то, что затопление произошло 12 000-14 500 лет назад, когда извержение вулкана Немрут заблокировало реку Мират, вызвав масштабное наводнение в период позднего дриаса, время экстремальных климатических изменений.

Научное сообщество в основном скептически относится к этой теории, но некоторые независимые исследователи считают, что эта катастрофа уничтожила развитую цивилизацию, настолько древнюю, что она, возможно, вдохновила создание ранних версий легенды о Великом потопе. По словам независимого исследователя Мэтта Лакруа, ни одна известная цивилизация за последние 6000 лет не обладала технологиями для создания подобной каменной кладки.

В сентябре Лакруа с международной командой планирует исследовать это место с помощью передовых инструментов визуализации, стремясь составить карту руин и, возможно, переписать временную шкалу человечества. Подводный комплекс, простирающийся на более чем 800 метров, включает в себя каменную крепость и круглые храмы с искусной резьбой по камню, а также замковый камень с шестилепестковым символом "Цветок Жизни", встречающийся также в древних местах в Перу и Боливии.

Руины были обнаружены еще в 1997 году, но до сих пор остаются малоизвестными широкой публике. Несмотря на то, что археологи подтверждают существование этих сооружений, их датируют урартским периодом (около 3000 лет назад) или даже средневековьем, признавая при этом, что объект недостаточно изучен. Лакруа утверждает, что геологические данные свидетельствуют о другом, указывая на мощное извержение вулкана Немрут около 12 000 лет назад, вызвавшее резкое повышение уровня воды в озере Ван, пишет Daily Mail.

Уточнения

Пото́п всемирный потоп — глобальное наводнение, сведения о котором широко распространены среди многих народов мира в мифологических представлениях и записаны в ряде религиозных текстов. Погружение под воду всей поверхности Земли в ранние периоды человеческой истории не имеет каких-либо научных подтверждений.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
