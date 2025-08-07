Тревожный сигнал из океана: почему синие киты стали петь на 40% реже

Daily Mail: синие киты замолчали — тревожный сигнал для всего мира

Исследователи из Научно-исследовательского института аквариума залива Монтерей (MBARI) констатировали, что за последние шесть лет количество издаваемых синими китами "песен" сократилось почти на 40%.

Эта тенденция совпала с периодом экстремальных тепловых явлений в океане, вызвавших цветение токсичных водорослей и, как следствие, массовую гибель кормовой базы китов.

"Это самый масштабный случай отравления морских млекопитающих, который мы когда-либо видели. Для китов настали тяжелые времена", — отметил Джон Райан, биолог-океанограф из MBARI.

Морская тепловая волна, получившая название "Пузырь", возникла в 2013 году и к 2016 году охватила огромные пространства океана, характеризующиеся аномально высокой температурой. "Пузырь" привел к повышению температуры воды более чем на 2,5 градуса Цельсия и, как следствие, к сокращению популяций криля и анчоусов.

"Это все равно, что пытаться петь, когда умираешь от голода", — образно пояснил Райан.

Ученые предупреждают, что исчезновение криля, ключевого элемента питания многих морских обитателей, является предвестником более глубокого кризиса в океанах, усугубляемого изменением климата. Молчание синих китов у берегов Калифорнии, по мнению исследователей, является тревожным симптомом серьезных проблем в океане.

Морской биолог Келли Бенуа-Берд из Аквариума залива Монтерей подчеркивает, что "эти морские тепловые волны оказывают влияние на всю экосистему". Если киты не смогут найти достаточно пищи, мигрируя вдоль всего западного побережья Северной Америки, последствия будут катастрофическими. Наблюдения за китами показали, что "тишина" также наблюдается в южной части Тихого океана, некоторых районах Южного океана и водах Аргентины, пишет Daily Mail.

