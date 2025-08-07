Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тараканов убивают мята, лаванда и цитрусовая кожура
На автозаправках разрешат отпуск топлива только в специализированные канистры
Добавки с кальцием, железом и адаптогенами могут навредить организму
Чёрный самоцвет Средиземноморья: учёные нашли второй Марс на Пантеллерии
Пюрируйте арбуз и заморозьте смесь, чтобы получить домашнее мороженое
Идеальный скраб существует: как не запутаться в составе и выбрать средство по типу кожи
Рэпер Гуф отказался записать совместный трек с миллиардером из Челябинска
Бета-блокаторы и бессонница: лекарства для сердца могут мешать отдыху
Отдых в термах: как изменились цены в 2025 году

Тревожный сигнал из океана: почему синие киты стали петь на 40% реже

Daily Mail: синие киты замолчали — тревожный сигнал для всего мира
2:01
Наука

Исследователи из Научно-исследовательского института аквариума залива Монтерей (MBARI) констатировали, что за последние шесть лет количество издаваемых синими китами "песен" сократилось почти на 40%.

Кит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кит

Эта тенденция совпала с периодом экстремальных тепловых явлений в океане, вызвавших цветение токсичных водорослей и, как следствие, массовую гибель кормовой базы китов.

"Это самый масштабный случай отравления морских млекопитающих, который мы когда-либо видели. Для китов настали тяжелые времена", — отметил Джон Райан, биолог-океанограф из MBARI.

Морская тепловая волна, получившая название "Пузырь", возникла в 2013 году и к 2016 году охватила огромные пространства океана, характеризующиеся аномально высокой температурой. "Пузырь" привел к повышению температуры воды более чем на 2,5 градуса Цельсия и, как следствие, к сокращению популяций криля и анчоусов.

"Это все равно, что пытаться петь, когда умираешь от голода", — образно пояснил Райан.

Ученые предупреждают, что исчезновение криля, ключевого элемента питания многих морских обитателей, является предвестником более глубокого кризиса в океанах, усугубляемого изменением климата. Молчание синих китов у берегов Калифорнии, по мнению исследователей, является тревожным симптомом серьезных проблем в океане.

Морской биолог Келли Бенуа-Берд из Аквариума залива Монтерей подчеркивает, что "эти морские тепловые волны оказывают влияние на всю экосистему". Если киты не смогут найти достаточно пищи, мигрируя вдоль всего западного побережья Северной Америки, последствия будут катастрофическими. Наблюдения за китами показали, что "тишина" также наблюдается в южной части Тихого океана, некоторых районах Южного океана и водах Аргентины, пишет Daily Mail.

Уточнения

Си́ний кит (также голубо́й кит, или си́ний полоса́тик, или голубо́й полоса́тик, у китобоев — английское блюва́л; лат. Balaenóptera músculus) — морское млекопитающее из инфраотряда китообразных, относящееся к семейству полосатиковых парвотряда усатых китов. Самый крупный кит, самое крупное современное животное, а также, вероятно, самое тяжёлое из всех животных, когда-либо существовавших на Земле. Его длина достигает 33 метра, а масса может значительно превышать 150 тонн.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Полина Диброва познакомила предполагаемого любовника с Пугачёвой
Шоу-бизнес
Полина Диброва познакомила предполагаемого любовника с Пугачёвой Аудио 
Учёные объяснили, почему у мегалитов люди ощущают странные изменения восприятия
Наука и техника
Учёные объяснили, почему у мегалитов люди ощущают странные изменения восприятия Аудио 
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Забудьте "сидеть" и "дай лапу": вот что действительно нужно знать вашей собаке
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Последние материалы
Тараканов убивают мята, лаванда и цитрусовая кожура
На автозаправках разрешат отпуск топлива только в специализированные канистры
Добавки с кальцием, железом и адаптогенами могут навредить организму
Чёрный самоцвет Средиземноморья: учёные нашли второй Марс на Пантеллерии
Пюрируйте арбуз и заморозьте смесь, чтобы получить домашнее мороженое
Идеальный скраб существует: как не запутаться в составе и выбрать средство по типу кожи
Daily Mail: синие киты замолчали — тревожный сигнал для всего мира
Рэпер Гуф отказался записать совместный трек с миллиардером из Челябинска
Бета-блокаторы и бессонница: лекарства для сердца могут мешать отдыху
Отдых в термах: как изменились цены в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.