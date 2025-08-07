Звезды возвращаются: как черные дыры путают нас с своей тайной

Звезда пережила чёрную дыру: учёные зафиксировали второй удар чёрной дыры

Считается, что звезда, попавшая в гравитационные объятия чёрной дыры, исчезает навсегда. Но новое открытие астрономов из Тель-Авивского университета поставило этот взгляд под сомнение. Они зафиксировали повторную вспышку в том же месте, где два года назад уже наблюдался приливной разрыв звезды. Такое происходит впервые.

Черная дыра

Повторный визит к монстру

Событие AT 2022dbl, зарегистрированное два года назад, считалось результатом разрушения звезды чёрной дырой. Однако новое излучение из того же участка космоса говорит о другом: звезда пережила встречу и вернулась.

Руководитель исследования — доктор Лидия Макригианни (ныне в Ланкастерском университете), под научным руководством профессора Яира Аркави, директора обсерватории "Вайс".

"Вопрос в том, увидим ли мы третью вспышку ещё через два года, в начале 2026-го", — говорит профессор Аркави.

Если да — это изменит наши представления о природе таких вспышек. Если нет — значит, вторая вспышка была финальной.

Что такое приливное разрушение

В центре большинства галактик скрываются сверхмассивные чёрные дыры. Они в миллионы раз тяжелее Солнца и остаются невидимыми — пока не "съедят" звезду. Когда это происходит, часть звезды исчезает, а часть выбрасывается в космос, вызывая яркую вспышку.

Эти вспышки — редкость. Предполагается, что они случаются раз в 10 000-100 000 лет. Но наблюдения последних лет ставят под сомнение прежние модели.

Вспышки оказываются менее горячими и менее яркими, чем ожидалось. AT 2022dbl, возможно, даёт ключ к пониманию: речь идёт не о полном разрушении, а о "надкусанной" звезде, которая ещё способна вернуться.

Что дальше?

Команда надеется, что это открытие станет отправной точкой к пересмотру всей теории приливных разрушений. Возможно, все те события, что считались полным исчезновением звезды, были только её частичным разрушением.

"Нам придётся пересмотреть наше представление об этих вспышках и о том, что они могут рассказать нам о монстрах, обитающих в центрах галактик", — заключает профессор Аркави.

Уточнения

Чёрная дыра́ - область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий.

