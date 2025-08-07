Звезды возвращаются: как черные дыры путают нас с своей тайной

Считается, что звезда, попавшая в гравитационные объятия чёрной дыры, исчезает навсегда. Но новое открытие астрономов из Тель-Авивского университета поставило этот взгляд под сомнение. Они зафиксировали повторную вспышку в том же месте, где два года назад уже наблюдался приливной разрыв звезды. Такое происходит впервые.
Событие AT 2022dbl, зарегистрированное два года назад, считалось результатом разрушения звезды чёрной дырой. Однако новое излучение из того же участка космоса говорит о другом: звезда пережила встречу и вернулась.
Руководитель исследования — доктор Лидия Макригианни (ныне в Ланкастерском университете), под научным руководством профессора Яира Аркави, директора обсерватории "Вайс".
"Вопрос в том, увидим ли мы третью вспышку ещё через два года, в начале 2026-го", — говорит профессор Аркави.
Если да — это изменит наши представления о природе таких вспышек. Если нет — значит, вторая вспышка была финальной.
В центре большинства галактик скрываются сверхмассивные чёрные дыры. Они в миллионы раз тяжелее Солнца и остаются невидимыми — пока не "съедят" звезду. Когда это происходит, часть звезды исчезает, а часть выбрасывается в космос, вызывая яркую вспышку.
Эти вспышки — редкость. Предполагается, что они случаются раз в 10 000-100 000 лет. Но наблюдения последних лет ставят под сомнение прежние модели.
Вспышки оказываются менее горячими и менее яркими, чем ожидалось. AT 2022dbl, возможно, даёт ключ к пониманию: речь идёт не о полном разрушении, а о "надкусанной" звезде, которая ещё способна вернуться.
Команда надеется, что это открытие станет отправной точкой к пересмотру всей теории приливных разрушений. Возможно, все те события, что считались полным исчезновением звезды, были только её частичным разрушением.
"Нам придётся пересмотреть наше представление об этих вспышках и о том, что они могут рассказать нам о монстрах, обитающих в центрах галактик", — заключает профессор Аркави.
Чёрная дыра́ - область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий.
