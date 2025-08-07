Морские звёзды на грани исчезновения: что скрывает новая бактерия?

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:20
Наука

С 2013 года загадочная эпидемия уничтожает морских звёзд вдоль западного побережья США. Миллиарды особей буквально превращаются в желе, а крупнейшие виды оказались на грани исчезновения. Долгое время считалось, что причиной болезни может быть вирус, но после четырёх лет исследований выяснилось: виновник — вовсе не он.

морские звезды
Фото: commons.wikimedia.org by vivali, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
морские звезды

Бактерия, а не вирус

Исследование, опубликованное в Nature Ecology and Evolution, показало, что разрушительное заболевание вызывает бактерия Vibrio pectenicida — близкий "родственник" возбудителя холеры.

Учёные обнаружили высокую концентрацию этого микроорганизма в целомической жидкости заражённых морских звёзд, в отличие от здоровых.

"Когда мы сравнили целомическую жидкость у заражённых и здоровых морских звёзд, мы увидели, что отличается в основном одно: вибрионы", — рассказала морской эколог Алисса Геман из Университета Британской Колумбии.

Экосистема в опасности

Сильнее всего пострадали морские звёзды-подсолнухи (Pycnopodia helianthoides) — гиганты диаметром до 1 метра. В южных регионах США они почти полностью исчезли, а на севере популяция сократилась на 87%. Это повлияло на всю прибрежную экосистему.

Эти звёзды — хищники, контролирующие численность морских ежей. Без них ежи размножаются бесконтрольно и уничтожают заросли ламинарии, важные не только для морской фауны, но и для экономики, улавливания углерода и защиты побережья.

"Потеря морской звезды — это гораздо больше, чем утрата одного вида", — отметила первый автор исследования Мелани Прентис.

Как подтвердили причину

Учёные выделили штамм FHCF-3 из заражённых звёзд и ввели его здоровым. Почти все инфицированные погибли, что подтвердило: именно эта бактерия вызывает болезнь.

Теперь учёные могут перейти к следующему этапу — понять, почему бактерия стала столь агрессивной и как с этим бороться.

"Понимание того, что стало причиной, — первый шаг к восстановлению вида", — заключил директор по океанографии The Nature Conservancy Джоно Уилсон.

Уточнения

Морски́е звёзды (лат. Asteroidea - от греч. ἀστήρ "звезда") - класс беспозвоночных типа иглокожих. Это малоподвижные животные, наиболее часто имеющие пять лучей, однако встречаются и экземпляры, имеющие три, четыре или шесть лучей.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
