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Сенсация в Риме: обнаружено масштабное жильё ранней империи

Под площадью нашли древнее жильё: уникальная находка в Риме
2:29
Наука

Во время строительства новой станции метро в историческом центре Рима, рабочие наткнулись на остатки строений, которые, по всей видимости, служили жильем для представителей рабочего класса в эпоху ранней Римской империи.

археологические раскопки
Фото: commons.wikimedia by Oksana harab, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
археологические раскопки

Эти артефакты стали первыми находками под площадью Венеции с момента начала работ по возведению станции, которая станет частью линии C римского метрополитена в 2023 году.

Масштабный проект на площади Венеции, предусматривающий также создание подземного музея на глубине 85 метров, где будут выставлены археологические находки, обнаруженные в процессе строительства, планируется завершить в течение девяти лет.

По мнению археологов, обнаруженное сооружение напоминало многоэтажный комплекс, включавший в себя как торговые помещения, так и жилье для рабочего класса имперского Рима в период со II по I века до нашей эры.

Даниэла Порро, специальный уполномоченный Рима, отметила, что строительство метрополитена вновь позволяет заново открыть для себя прошлое города.

Археолог Марта Баумгартнер подчеркнула, что эта находка предоставляет уникальную возможность расширить знания об исторической топографии центральной части Рима.

Идея строительства станции на площади Венеции возникла 25 лет назад в рамках расширения линии C метро, соединяющей пригороды Рима с районом Сан-Джованни в центре.

Однако, реализация проекта была приостановлена из-за расследований коррупции, недостатка финансирования и значительного количества обнаруженных реликвий, включая остатки зала для аудиенций императора Адриана.

Благодаря дополнительному финансированию, проект был возобновлен. Расширение линии C, осуществляемое компаниями Webuild и Vianini Lavori, предусматривает строительство станций у Римского форума-Колизея, площади Венеции и в районе Ватикана.

Целью расширения линии является снижение транспортной нагрузки на улицы в центре Рима, а музей на площади Венеции станет площадкой для демонстрации богатого археологического наследия города.

Просторная станция будет оснащена 27 эскалаторами, шестью лифтами и коридорами, соединяющими наземный Палаццо Венеция, сообщает The Guardian.

Уточнения

Ри́мская импе́рия (лат. Imperium Romanum, греч. Βασιλεία Ῥωμαίων) — постреспубликанский период истории Древнего Рима. Как государство Римская империя включала большие территориальные владения вокруг Средиземного моря в Европе, Северной Африке и Западной Азии, управляемые императорами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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